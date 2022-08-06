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Ukrayna'dan hareket eden ‘Rojen' isimli gemi dron ile görüntülendi

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Çernomorsk Limanı’ndan hareket ederek İstanbul açıklarına ulaşan mısır yüklü ‘Rojen’ isimli gemi drone ile görüntülendi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Çernomorsk Limanı'ndan hareket ederek İstanbul açıklarına ulaşan mısır yüklü ‘Rojen' isimli gemi drone ile görüntülendi.



Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı ‘Rojen' isimli 13 bin ton mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapılacak ve denetleme sonucuna göre gemi yoluna devam edecek. Demirleyerek denetim için beklemeye başlayan Rojen isimli gemi dron ile havadan görüntülendi.

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