Ukraynalı boksörün 8 maçlık serini Volkan Gökçek bitirdi

Ukrayna'da düzenlenen boks gecesinde ringe çıkan Volkan Gökçek, rakibi Ruslan Belinski'nin 8 maçlık yenilmezlik serisini nakavtla bitirdi.

Ukrayna'da düzenlenen boks gecesinde EC BOXING boksörleri Volkan Gökçek, Ali Eren Demirezen ve Viktor Faust, rakiplerini mağlup ederek üçte üç yaptı.

Sekiz maçta hiç yenilgisi olmayan Ukraynalı rakibi Ruslan Belinski karşısında muhteşem bir performans sergileyen genç boksör Volkan Gökçek, rakibini üç kez yere serdi ve altıncı rauntta da karşılaşmayı nakavtla kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Almanya'da dört kez üst üste ve ardından geçtiğimiz aylarda dünyanın en iyi promotörü seçilen EC BOXING yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, "Sporcularım muhteşem bir performans sergilediler. Ali Eren Demirezen, güçlü rakibi karşısında güzel bir sonuç alarak, karşılaşmayı puan ile kazanmayı başardı. Yeni transferimiz Viktor Faust, üçüncü rauntta rakibine vurduğu sağ direk ile ağır bir nakavt yaşattı. Amonyak koklatarak ancak uyandırabildik rakibi. Volkan Gökçek, güçlü rakibini adeta yerle bir etti. Bu sonuçlardan sonra önümüzdeki yıl bu sporcularımızı dünya şampiyonluk maçlarına çıkarabileceğim kanaatine vardım ve o yönde çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Boksörlerin antrenörü Bülent Başer ise, antrenman döneminde sporcularını yoğun çalıştırmanın meyvelerini aldıklarını vurgulayarak, "Sporcularım gerek antrenmanda ve gerekse karşılaşma sırasında verdiğim taktikleri çok iyi yerine getirdiler. Disiplin ve konsantrasyonu bir an olsun elden bırakmadılar. Tüm bunları yapınca da elde ettiğimiz bu sonuçlar gayet normaldir" şeklinde konuştu.