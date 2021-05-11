Ukrayna'nın güneş panelleri Türkiye'den

Ürettiği güneş panellerini, dünyanın dört bir yanına ihraç eden HT Solar, son olarak Ukrayna'da 19,65 MWp kapasiteli güneş enerji santraline güneş paneli tedariği gerçekleştirdiğini açıkladı.

Çin devletine ait güneş paneli üreticisi olan HT Solar, uluslararası sertifikalarla tescillenen standartlarda ürettiği güneş panelleri ile birçok ülkenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Verilen bilgiye göre, Türkiye'de kurulduğu günden itibaren, dünya çapında 1 GW'dan fazla projeye güneş paneli tedariği sağlayan şirket, son olarak Ukrayna'nın Berdyansk şehrinde 19,65 MWp'lik projenin çözüm ortağı oldu.

Dünya üzerinde çok geniş bir ihracat ağına sahip olduklarını ve bunu geliştirmek için stratejik yatırımlarını 2021 yılında da devam ettiklerini ifade eden HT Solar Satış ve Pazarlama Müdürü Emre Kulaç, “Şirket olarak olumlu demografik eğilimler, yüksek şehirleşme hızı ile birlikte artan enerji talebini karşılamak için potansiyel pazarları iyi değerlendiriyoruz. Ukrayna'da bu ülkelerin başında geliyor” dedi.

Bu kapsamda Ukrayna'nın Berdyansk şehrinde yatırımcı firma Demircioğlu Mermer ve EPC firması Solargüç ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Kulaç, “19,65 MWp kapasiteli güneş enerji santraline, 400W Monokristal Bifacial panellerin sevkiyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 GW kurulu güce sahip olan Ukrayna, gerek coğrafi konumu gerek yenilebilir enerji yatırımları ile Avrupa'nın yükselen yıldızı olma yolunda ilerliyor. HT Solar olarak, Ukrayna pazarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve daha çok referans projenin çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.