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ÜKSM resim sergisine ev sahipliği yapıyor

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde Engelliler Haftası ve Mevlana Haftası nedeniyle bir resim sergisi açıldı.

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde Engelliler Haftası ve Mevlana Haftası nedeniyle bir resim sergisi açıldı.


Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle çalışmalarını sürdürüyor. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde Engelliler Haftası ve Mevlana Haftası nedeniyle bir resim sergisi açıldı. Sergide 25 resim sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ümraniye Belediyesi tarafından 2007'de yapılan “Mevlana” konulu resim yarışmasında ve 2008'de yapılan “Kent Yaşamı ve Engelli Vatandaşlarımız” konulu resim yarışmasında dereceye giren ve mansiyon alan eserlerin yer aldığı sergi, Aralık ayı sonuna kadar gezilebilecek.

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