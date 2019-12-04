"Ulaşım Çalıştayı" ile İstanbul'da trafiğe çözüm aranacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ulaşım Çalıştayı" ile İstanbul trafiğine çözüm aranacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12'nci ilçe belediyesi ziyaretini Kartal'a yaptı. İmamoğlu, Kartal Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşların, çiçek ve İstanbul temalı tablo hediye ettiği İmamoğlu, daha sonra Yüksel'in makam odasına geçti. Yüksel, İmamoğlu'na, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin ardından gazeteciler, İmamoğlu'na, İstanbul'un ulaşım sorunuyla ilgili soru yöneltti. İmamoğlu, “İstanbul'un trafik sorununun çok konuları var, paydaşı da oldukça fazla. Bu konunun vatandaş iş birliğiyle yürümesi şart. İhmal edilen deniz ulaşımını elbette en etkin şekilde sürece katmak istiyoruz. Deniz ulaşımında çok küçük bir payı var İstanbul'un. Bunu arttıracağız. Bu konuda, 17-18 Aralık'ta bir ‘Deniz Çalıştayı'mız da var. Sonra bir ‘Ulaşım Çalıştayı' yapacağız. Daha geniş ve tüm konuları içine alan bir toplantıya dönüşecek. Ama bir gerçek var: Bu işin en önemli payı, metrodur. Bizim vazgeçilmez yatırımımız da metro olacaktır” yanıtını verdi.

“Deniz ulaşımı daha keyifli”

Mesai saatinin başlangıcına yakın bir zaman diliminde gerçekleşen ziyarette ilk konu ulaşım oldu. Beylikdüzü'nden Kartal'a deniz yoluyla 1 saat 15 dakikada ulaştıklarını belirten İmamoğlu, “İyi bir zaman 1 saat 15 dakika. Yanaşma noktalarını zenginleştirip, çoğaltırsak eğer özelde çok tekne kullanılabilir İstanbul'da. 17-18 Aralık'ta bir ‘Deniz Çalıştayı'mız var. Sonra da tümüyle bir ‘Ulaşım Çalıştayı'mız olacak. Denizi, hayata katmak istiyoruz. Beylikdüzü sahilinden, Kartal sahiline, Tuzla Tersanesi'nin yapmış olduğu İSTAÇ'ın bir teknesiyle 1 saat 15 dakikada gelebildik. Demek ki İstanbul'da deniz erişimi çok önemli olacak önümüzdeki süreçte; ama özel ama toplu ulaşımda. Tabii ki sübvansiyona ihtiyacı olan bir alan; onu biliyoruz. Neticede sübvansiyon ulaşımın genelinde de var. Belli bir payını denizde tutabilirsek, bu İstanbul'un huzuru için de önemli. Çünkü deniz ulaşımı daha keyifli, daha huzurlu bir ortam. Geliştirmek istiyoruz” dedi.

“39 İlçeyi gezeceğiz”

Kartal Belediyesi ziyaretiyle ilgili konuşan İmamoğlu, “Bugün Kartal'dayız. 12'nci ilçemiz ziyaretlerimizde. İnşallah bir an önce bitirmek istiyoruz ama gündemlerimiz, bu ziyaretlerimizin biraz yavaşlamasına sebep oluyor. Yılsonunu hedef koyduk ama biraz zorlanacağız gibi. Bütün ilçe belediyelerini geziyoruz. 39'unu gezeceğiz. İlçelerle yerinde tespitler yapıyoruz. Kartal Belediye Başkan'ımızın kendi gözünden Kartal'ı tariflemesiyle beraber, İBB'yle nasıl ortak iş geliştirebiliriz, burada İBB'nin hangi yatırımları var, öncelikleri bundan sonra ne olmalı Tümüyle aynı gündemle ilçeleri ziyaret ediyoruz. Bu gündemle bir değerlendirme yapacağız. Tümüyle Kartal'a hizmet götürmek adına, İBB'yle çok olumlu bir süreç oluşturması adına verimli bir çalışma günü geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, İBB heyeti ve Kartal Belediyesi yetkilileri ortak masa toplantısına geçti.

“Vatandaş da işin içinde olacak”

Kartal ilçesinin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “İstanbul'un trafik sorununun çok konuları var, paydaşı da oldukça fazla; metro, metrobüs, yaya, bisiklete varıncaya kadar, deniz ulaşımı, minibüsü, taksisi, birçok konusu var. Bu meselenin bütüncül ele alınması, gerçekten hem senkronize hem entegre bir kavramla İstanbul halkına servis edilmesi lazım. Bu konunun vatandaş iş birliğiyle yürümesi şart. Hem İBB'nin ilgili kuruluşları olacak, aynı zamanda vatandaş da bu iş birliğinin içinde olacak. Her şeyden önce vatandaş, süreçleri çok iyi kavrayacak. İhmal edilen deniz ulaşımını elbette en etkin şekilde sürece katmak istiyoruz. Deniz ulaşımında çok küçük bir payı var İstanbul'un. Bunu arttıracağız. Bu konuda, 17-18 Aralık'ta bir ‘Deniz Çalıştayı'mız da var. Burada bütün deniz paydaşlarıyla bir arada, ‘Nasıl geliştirebiliriz' konuşacağız. Sonra bir ‘Ulaşım Çalıştayı' yapacağız. Daha geniş ve tüm konuları içine alan bir toplantıya dönüşecek. Biz aslında, İstanbul'un ulaşımında master plan şeklinde önümüze hedefler koyarak yol yürüyeceğiz. Ama bir gerçek var: Bu işin en önemli payı, metrodur. Bizim vazgeçilmez yatırımımız da metro olacaktır” yanıtını verdi.

İmamoğlu'na, “Kaynarca'dan sonra Sabiha Gökçen'i de kapsayan bir ulaşım hattı vardı. Onun için plan nedir? Ne zaman inşaat başlayacak? Şu anda duran metro hatları kaç hat kaldı ve onlarda durum ne? Çalışma başlamış mı, yoksa tabela olarak mı duruyor” sorusu yöneltildi. İmamoğlu, bu soruyu da şu şekilde yanıtladı.

“Finansman ve teknik uğraşlarımız devam ediyor”

İmamoğlu, “Zaten 8 hattın durmuş olduğunu ifade etmiştik geldiğimizde. Bu duran hatların içinde, açıkçası ihale edilmiş ama ihale edilen hattın proje detayları da yok. Böyle de sorunlar var. Örneğin; Mahmutbey-Esenyurt hattı diye ifade edilen hattımızın detayları çok sıkıntılı. Arkadaşlarım, sadece durak hat, yapılan ihale gözüyle bakmıyor, tümüyle süreci ele alıyor. Çok alelacele bir iş yapılmış ve bazılarının yürüme şansı da yokmuş. Kredisi çıkmış olan Tuzla-Pendik-Kaynarca diye tariflediğimiz kısmın da kendi içinde hatları ile ilgili çalışmasını sürdürüyorlar. Ufak revizyonlar oluyor ama süreç orada başladı. Çok yakın zamanda, tabiri caizse bir temel atma, bir başlangıç gibi bir süreçle orada bir arada olacağız. Diğer hatlarımızla ilgili finansman ve teknik uğraşlarımız devam ediyor. Bizim bir başka derdimiz var. Biz, 8 hatla da sınırlı değiliz. İstanbul'un geleceğinde başka hat ihtiyaçlarımız da var. Örneğin Beylikdüzü tarafı çok ihmal edilmiş bir alan. Çok önemsediğimiz, çok önemli olan bir metro konusu. Zira o bölgede 2-2,5 milyon insanın şu an metro bağlantısı yok. Hatta İstanbul'la tek bağı metrobüs. Zaten metrobüsün şişmesinde en önemli sebeplerden biri de o bölgenin raylı sistemlerden uzak kalması. İşte bütün bu meseleleri içine katarak hem bu 8 hattın en verimli şekilde bazı proje revizyonları ile başlamasını sağlamak hem de bir sonraki aşamada çok hızlı, çok acil ihtiyaca dayalı olarak başlatılması gereken yeni projeleri, buradaki verimlilik kısmında ölçerek, verimlilikle beraber projenin finansmanını da başında var ederek süreçleri başlatma niyetimiz var. Yani işin kısası şu: Önümüzdeki 4 yıl içerisinde bunları bitirmenin yanı sıra çok etkin, çok verimli bulunduğumuz ciddi bir kilometreyi de başlatmak istiyoruz. Kaldı ki o çalıştayımız burada bize bu neticeyi de verecek. Niyetimiz, en geç 2020'nin Ocak ayında bir gelecek projeksiyonumuzu İstanbul halkı ile paylaşmak olacak” diye konuştu.

“Bütüncül ve hızlı bir mücadele veriyoruz”

İmamoğlu, “Esenyurt-Mahmutbey metro hattı ihalesinin yaklaşık 3 milyarlık bir ihale bedeli var. Ortada bir proje detayı yoksa, bu para nasıl olmuş olabilir” sorusunu ise, “Tabii ki bir proje detayı var. Bir kilometre tasarımı var. Bir fiyatla çıkılmış. Bunların hepsi analiz ediliyor. Yani maliyeti de analiz ediliyor. Tabii ki ihalenin biçimi de analiz ediliyor ama ‘Biz bugün başladık. Eksiksiz bir projemiz var. Hattın ucu da belli, istasyonlar da belli' denecek bir durumda değil o hat. Çok net onu söyleyelim. Çok alelacele olmasaydı zaten 8 tane duran hatla karşılaşmazdık. Alelacele, iyi tasarlanmamış, keşif analizleri yapılmamış, buna göre de ihale süreçleri de işletilmemiş, dolayısıyla finansman da bulunmamış ve bugünkü durum yaşanıyor. Ama çok yetkin arkadaşlarımız var. İhaleyi alan firmaları da dışlamadan, sürecin içine katarak, onların da deneyimlerini işin içine sokarak ve oradaki gördükleri eksiklikleri giderecek, bütüncül ve hızlı bir mücadele veriyoruz” diye sözlerini tamamladı.