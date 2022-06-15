Ulaşım ve seyahatle ilgili tüm hizmetler bir araya geliyor

Kısa sürede gösterdiği büyüme hızıyla 2022 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi unvanını elde eden seyahat platformu Turna.com'da hedef, ulaşım ve seyahatle ilgili tüm hizmetleri bir araya getirmek.

Kullanıcılarına, uçak ve otobüs bileti satın alma hizmeti sunan seyahat platformu Turna.com, 2015 yılında Kadir Kırmızı'nın öncülüğünde kuruldu. 2018 yılından itibaren YTÜ Yıldız Teknopark çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Turna.com, 2022 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle belirlenen ve şirketlerin iki yıllık ciro artışları değerlendirilerek hazırlanan listede birinci olan firma, son iki yıl içinde 58 kat büyüme göstererek bu alanda bir ilke imza attı. Akıllı uçuş, online bilet iptali gibi kendine özgü uygulamalarıyla kısa sürede başarılı bir grafik yakalayan Turna.com, ayda bir milyonu aşan ziyaretçi trafiğine sahip.

“Başarımızın sırrı müşteri deneyimine verdiğimiz önem”

Kuruluş amaçlarını “İnsanların tüm seyahatlerini, tek bir platform üzerinden satın alabileceği bir çözüm oluşturmak istedik” şeklinde açıklayan Turna.com kurucusu Kadir Kırmızı, YTÜ Yıldız Teknopark'a gelmelerinin temel sebebini ise “ar-ge çalışmalarını geliştirmek” olarak ifade etti. Bu yıl elde ettikleri “Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Şirketi” başarısının altında müşteri deneyimine verdikleri önem olduğunun altını çizen Kırmızı, “Bu deneyimi iyileştirmek için ince ince çalışıyoruz. Herhangi bir değişiklik yaptığımızda ziyaretçilerimizin reaksiyonlarını ölçüyoruz. Kullanıcılarınızın dönüşlerini dikkate alarak geliştirmeler yaparsanız kullanıcı da bunu görüyor ve sizi tercih etmeye devam ediyor. Bu da beraberinde hızlı büyümeyi getiriyor” diye konuştu.

“Pandemiyle birlikte otobüs bileti satışları da başladı”

Uçak bileti satın alma hizmeti sunarak başladıkları yolculukta pandeminin getirdiği değişime değinen Kadir Kırmızı, “Pandemi döneminde uçuşlar durdu ancak biz boş durmadık. Otobüs bileti satışı için geliştirmeler yaptık. İçerideki seyahatin uçuşlara göre daha çabuk başlayacağını düşündük. Yaklaşık üç ayda platformumuz üzerinden otobüs bileti satın alımı da yapılmaya başlandı. Hem ekip için heyecanlı bir süreç oldu hem de yeni bir ürün çıkarmış olduk.” dedi.

“Ulaşım ve seyahatle ilgili tüm hizmetleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz”

Hedeflerinin ulaşım ve seyahatle ilgili tüm hizmetleri bir araya getirmek olduğunu ifade eden Kırmızı, kısa bir süre sonra platformları üzerinden otel seçim hizmetini de ziyaretçilerine sunacaklarını belirtti. Daha sonraki aşamada tüm hizmetleri birbirine entegre edecekleri bir ürün geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kırmızı, “Sadece bireylerin değil kurumların da seyahatlerini optimize ederek hem zamandan hem maddi açıdan tasarruf etmelerini sağlayacağımız bir platform oluşturmak istiyoruz.” dedi.

Platforma özgü ‘akıllı uçuş', ‘online bilet iptali' uygulamaları

Platformun; akıllı uçuş, online bilet değişikliği ve iptali, kredi kartında biriken puanları Turna.com hesabına aktarma gibi kendine özgü özellikleri olduğunu belirten Kırmızı, akıllı uçuş uygulamasının bir ar-ge çalışması olduğunu ve marka olarak tescil ettirdiklerini söyledi. Birbirinden bağımsız havayollarını bir araya getirerek kullanıcılara sunan akıllı uçuş uygulaması, bu sayede uygun fiyatlı uçuşları bulmayı kolaylaştırıyor. Uygulama ile otobüs biletlerinde de farklı otobüs firmalarının farklı güzergahları birleştirilerek en uygun ve hızlı rota tek seferde kullanıcılara sunuluyor. Platform üzerinden online bilet değişikliği ve iptali hizmetiyle uçuşlarda son iki saate kadar yüzde 90 oranında iade alınabilirken, kredi kartında biriken puanlar Turna.com hesabına aktarılabiliyor ve iki yıl boyunca uçak veya otobüs bilet satın alımında kullanılabiliyor. Platform üzerinden satın alınan uçak biletlerinin de kullanıcılara puan kazandırdığını belirten Kadir Kırmızı, “Kullanıcılarımız bu puanlarla uçak bileti satın alabiliyorlar. Henüz otobüs bileti satın alımlarımız için böyle bir uygulamamız yok ama yakın zamanda o da hayata geçecek ve otobüs bileti alımları da kullanıcılarımıza puan olarak geri dönecek.” dedi.

“Teknopark'ta olmak bizim için bir prestij”

Teknopark'ta olmanın kendileri için bir prestij olduğunu dile getiren Kadir Kırmızı, “Burası teknoparklar arasında ilk sırada ve burada olduğunuzda 1-0 öndesiniz. Onlarca şirketin olduğu bir ekosistemde diğer şirketlerden yeni şeyler öğrenebiliyoruz. Üniversiteden ar-ge projelerimiz için danışmanlık alabiliyoruz. En önemli artımız ise insan kaynağına kolay bir şekilde ulaşabiliyor olmamız.” dedi ve genç girişimcilere şu mesajı verdi: “Bir girişim kurmak istiyorsanız bunun çok kolay bir şey olmadığının farkında olmanız lazım. Çünkü her zaman her şey iyi gitmiyor. Sağduyulu ve dayanıklı olup gece gündüz çalışmak gerektiğinin farkında olmak lazım. Buna hazır olan herkes bir girişime başlayabilir.”