Ulaştırma Bakanı Turhan, uçak kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, uçak kazasında yaralanarak Pendik'te bir hastanede tedavi altına alınan yaralı vatandaşları ziyaret etti. Yolcuların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Turhan, hastalarla sohbet etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, “Uçak kazasında yaralan yolcularımızın hastanelerde tedavileri devam ediyor. 181 kişi vardı uçakta, şu anda 52 vatandaşımız hastanelerde tedavi görüyor. Bunların 8 tanesi yoğun bakımda ancak yoğun bakımda olan hastalarımız yapılan cerrahi müdahaleler sonucu tedavileri devam ediyor. Şu anda yoğun bakımda olan bir Çinli vatandaşın şuuru yerinde değil, diğer hastalarımızın hepsi iyi durumda bugün ziyaret ettiğimiz hastalarımızın da bir kaç gün içerisinde taburcu olacağının bilgisini doktorlarımızdan aldık. Hastanede olan hastalarımızın ağır ve acil durumda olan yok. Bir Çinli vatandaşın bilinci yerinde değil doktorlarımız tedavisi ile ilgileniyor” şeklinde konuştu.

“Çok şükür ki müdahale ekiplerimiz olaya 5 dakika içerisinde olay yerine ulaşıyor”

Kazaya ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini belirten Bakan Turhan, “Olay yerinde incelemelerde bulunduk. Uçak üçe bölünmüş. Bu kazada 3 hayatını kaybeden vatandaşımız var. Bunlar haricindekilerin durumları iyiye gidiyor. Tek tesellimiz, böyle bir kazada daha fazla kayıp olma ihtimali yüksekti ama çok şükür ki müdahale ekiplerimiz olaya 5 dakika içerisinde olay yerine ulaşıyor ve yolcularımıza yardım ekiplerimiz ambulanslarla bazıları yaya olarak bazıları sedyelerle hastanelere itikal ediyorlar tedavileri yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Uçağın enkazının kaldırılmasına pazar günü başlanacak”

Uçak kazasında geniş çaplı incelemenin devam ettiğini ifade eden Bakan Turhan, “Her kazanın kendi oluş şartları farklı şu anda kaza inceleme kurulumuz görevine ilk gün başladı. Uçağın üreticisi olan ülkenin kaza inceleme kurulundan ekipler geldi. Uçağı üreten boeing firmasından ekipler geldi. Dünya sivil havacılık örgütünden inceleme ekipleri geldi. Kaza yeri incelemeleri arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiye göre yarın tamamlanacak ve bundan sonra hazırlanacak raporlara göre kazanın oluş nedenini bu raporda açıklanacak şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Uçağın enkazının kaldırılmasına pazar günü başlanacak” diye konuştu