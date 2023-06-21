Ulaştırma Bakanı Uraloğlu "Son 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık"

Dünyanın en büyük üçüncü demiryolu ve hafif raylı sistem fuarı olan Euraisia Rail, İstanbul'da başladı. Fuarın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık" dedi.

10. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Eurasia Rail İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Sürdürülebilirlik, enerji, inovasyon ve global iş birlikleri gibi alanlarda sektörü bir adım öteye taşıması ve yeni kontakların geliştirilmesi hedeflenen fuar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve TCDD Taşımacılık destekleriyle düzenlendi. Türkiye'nin tek, dünyanın en büyük üçüncü demiryolu ve hafif raylı sistemler fuarı, yaklaşık 30 ülkeden 200'ün üzerinde satın almacıyı ve 16 farklı ülkeden 200'ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcının yanı sıra binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Fuarın açılış programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Son 21 senedir ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin gelecek vizyonunu; dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendiriyoruz. Bugün bizleri Amerika, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya ve Rusya gibi 16 farklı ülkeden 200'ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcı ve binlerce ziyaretçi ile bir araya getiren bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Sektörü bir adım daha öteye taşıyacak; 'Sürdürülebilirlik, Enerji, İnovasyon ve Global İş Birlikleri' gibi merakla beklenen konularla; özel sektör, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve yabancı otoritelerin tüm paydaşlarını bir araya getirerek, sektördeki en son yeniliklerin tanıtımına ve doğru adımlar ile yeni kontakların kurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Demiryollarını 2003 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir hamle başlattık. Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık" ifadelerini kullandı.

"Son 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık"

Türkiye'de 21 yıl içinde demiryolları alanında yapılan yatırımları anlatan Bakan Uraloğlu, "Son 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık. 'Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi' vizyonuna sahip çıktık. Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını hedefleyen 'Tek Yol Tek kuşak' girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı mümkün hale getiren Marmaray ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. 14 bin kilometreye yükselttik. Hatlarımızın; 8 bin kilometre ile yüzde 60'nı sinyalli, yarısını elektrikli hale getirdik. Şu anda 555 kilometre elektrifikasyon, bin 460 km'de sinyalizasyon çalışmaları devam ediyoruz. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık. İlk olarak 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattını sonrasında Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları takip etti. Son olarak 26 Nisan'da Ankara -Sivas Hattının da açılmasıyla 11 ilimizi birbirine hızlı tren ağıyla bağladık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı; Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52'ye çıkartacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin yeni teknolojilerle donatılmış yerli demiryolu sanayisini geliştirmek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Bu noktada demiryolu ağımızın gelişimindeki tüm başarıları yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demiryolu endüstrimiz ile de adeta taçlandırdık. Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp özel sektörün önünü açtık. Son 21 yılda ciddi bir ulusal demiryolu endüstrisi oluşturduk. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ı, TÜRASAŞ çatısı altında birleştirerek ülkemizdeki raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme ve sinerji yakaladık. TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdik. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda; yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü, cer motoru, dizel motor, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz" şeklinde konuştu.

"Küresel oyuncu olarak ilerleyen Türkiye'nin sesini tüm dünya duymuştur"

Türkiye'nin milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduğunu vurgulayan Abdulkadir Uraloğlu, "Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Bildiğiniz üzere Nisan ayında TCDD Taşımacılığa devrettiğimiz Milli Elektrikli Tren Setlerimiz yolcu taşımacılığına başarıyla devam ediyor. Bu tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre 3'lü, 4'lü 5'li ve 6'lı araç konfigürasyonuna sahip. 5'li araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324'tür. Avrupa Birliği tarafından istenen TSI Sertifikasına yani karşılıklı işletilebilirlik için gerekli tüm şartlara da sahiptir. Şuana kadar 2 prototip ve 1 Seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren setlerimizden; 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlayacağız. Yine, işletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin %90'ınını tamamladık. Bu çerçevede üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreci ile birlikte tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlayacağız. İnşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz. Her daim yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak, özgün ve yenilikçi üretimle küresel değer zincirlerindeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.