Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, mühendislerle iftarda bir araya geldi

İstanbul Türkiye'nin her yönüyle dinamosu. Buranın ehil ellerde, kamil zihinlerde olması lazım” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Mühendisler Vakfı tarafından Beyazıt'taki özel bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Salona giriş yapan Bakan Turhan, iftara katılanları selamladı. Ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar oruçlarını hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Milletimiz için 1453, zulmün son bulup, dirilişin başladığı tarihtir”

Gezi olaylarında duvarlara yazılan ‘Zulüm 1453'te başladı' yazısına yönelik konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Ancak daha önemli olan İstanbul'u yaşamak, mana ve ehemmiyetini idrak etmektir. Tüm bunları anlattıktan sonra, esas hususa gelmek istiyorum. Hatırlar mısınız bilmem, Gezi olayları sırasında duvarlara ‘Zulüm 1453'te başladı' diye yazmışlardı. Bu duvar yazısını, internete girdiğinizde hemen göreceksiniz. Şahsen, bu yazıyı ben hiç unutamıyorum. Böyle bir yazıyı, bu milletin, bu toprakların bir evladı yazmış olamaz. Bizim medeniyet değerlerimizden nasiplenmiş, bu ülkenin havasını solumuş, suyunu içmiş, sonra da yolunu şaşırmış bir berduş da yazmış olamaz, o yazıyı. Çünkü bizim için milletimiz için 1453, zulmün son bulup, dirilişin başladığı tarihtir. Aradan bunca zaman geçmiş, demek ki birilerinin kini, öfkesi, düşmanlığı kaybolmamış. Fırsat buldukça kusuyorlar. Allah onlara bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecek inşallah” dedi.

“Bizler diriliş ruhundan aldığımız güçle, İstanbul'u muhteşem eserlerle taçlandırıyoruz”

Diriliş Ruhu ile önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, bizler diriliş ruhundan aldığımız güçle, İstanbul'u muhteşem eserlerle taçlandırıyoruz. İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Gebze Halkalı Banliyö Hattı, metro hatları. Sadece İstanbul'u mu? Tüm Türkiye'yi aynı ruhtan aldığımız güçle, sevdayla, emekle, alın teriyle donatıyoruz, donatmaya da devam edeceğiz inşallah. Bahse konu hizmetler eserler saymakla bitiremeyeceğiniz dev eserler. Üstelik bu eserleri bir asırda değil, üç beş yılda inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. Elbette bu eserleri yapmak hem güç hem de cesaret ister. Bizler, cesareti de gücü de milletimizin gönlünde müstesna yere sahip İstanbul'un diriliş ruhundan alıyoruz. Bu ruhla kuşanmasaydık ne bu eserleri yapabilirdik ne de zorlu engelleri aşabilirdik. Dünya 5'ten büyüktür diye tüm dünyaya haykırıyorsak bu ruh sayesindedir. Sayıca, alfabede harf bırakmayacak kadar çok olan terör örgütlerini bir bir alt ediyorsak, bu ruh sayesindedir. Gezi kalkışmasını, FETÖ darbe girişimini, küresel ölçekli finans operasyonlarını alt ediyorsak bu ruh sayesindedir. En önemlisi bu ruh sayesinde milletimizin hayır duasını alıyoruz ve yolumuza da kararlılıkla yürümeyi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“İstanbul ehil ellerde, kamil zihinlerde olması lazım”

23 Haziran seçimlerine yönelik konuşan Bakan Turan, “Dün olduğu gibi bugün de İstanbul'umuzun bu ruhu taşıyan, bu ruhu yaşayan yönetime ve yöneticilere ihtiyacı olduğunu unutmamamız lazım. Şahsen bu kriteri önemsiyorum ve önümüzdeki 23 Haziran seçimlerinde de kriterin bu ruh olması gerektiği inancındayım. Hepimizin şu soruyu kendine sorması lazım; Bugüne kadar, İstanbul'un fethini zulümle özdeş gösteren Gezi ruhlulara tek laf etmemiş, edememiş olanların, bu şehre bu millete kazandıracağı bir şey olabilir mi? Ben olmadığı olamayacağı kanaatindeyim. İstanbul Türkiye'nin her yönüyle dinamosu. Buranın ehil ellerde, kamil zihinlerde olması lazım. Arada bir hoşlanmadığımız şeyler olabilir. Bu durumda, burnumuzun dibindeki kuru dala değil, ormanın geneline bakmak zorundayız. Oraya baktığınızda; 82 milyonu aşan milletimizi göreceksiniz; Dünyanın dört bir yanındaki mazlumları göreceksiniz. Emperyalistlerin sömürdüğü milyonları göreceksiniz. Çocuklarınızı, torunlarınızı, geleceğinizi göreceksiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından vakıf yönetimi tarafından Bakan Mehmet Cahit Turan'a Ay Yıldızlı Bayrak hediye edildi.