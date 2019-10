Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ‘Trabzon Günleri'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Yenikapı'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nde yaptığı konuşmada markalaşmanın önemine değinerek, ”Trabzon'umuzda bin bir çeşit ürün var. Bunları üretirken, markalaşmaya önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılabilmek, mümkündür” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Yenikapı'da 3-6 Ekim tarihleri arasında bu yıl 11'incisi düzenlenen Trabzon Tanıtım Günlerine katıldı. Tanıtım günlerini ziyaret eden bakan Turhan, stantları tek tek gezerek, yöresel ürünler hakkında bilgiler aldı. Etkinlik kapsamında konuşma yapan Bakan Turhan, yöresel ürünlerin markalaşmasının önemli olduğunu söyledi.

“Fethi anlamlı kılan zaman değil ruhtur”

Trabzon günlerinde konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bugün şehrimizin fetih yıldönümünü kutluyoruz. Yani dirilişimizi, yani sevdamızı, destanımızın alemi İslam'la buluşmasını kutluyoruz. Fethi anlamlı kılan zaman değil, ruhtur. O nedenle üzerinden asırlar geçmiş olsa da şehrimizin fethi, insanımızın hiç dinmeyen fetih ruhu ilelebet kutlu olsun daim olsun. Millet olarak ülkemizle, Anadolu'muzla, cennet diye övünürüz. Haklı bir övgüdür bu. Çünkü yurdumuzun her tarafı ayrı bir güzel. Çünkü Allah memleketimizi özene bezene yaratmış. Ecdadımız güzelliklere, güzellikler katmış. Tarihimiz, kültürümüz, bu güzellikleri taçlandırarak gurur kaynağımıza dönüştürmüştür. Topraklarımız, denizlerimiz dağlarımız zengin, havamız güneşimiz her mevsim bir başka güzel. Güneşin ışıklarıyla, gecenin ihtişamıyla huzura dert oluyoruz. O nedenle vatanımıza cennet vatan diyoruz. Böyle olduğu için de yönetici arkadaşlarımız, şehirlerimizin güzelliklerini zenginliklerini bolluk ve bereketini cümle aleme tanıtmak, tattırmak, göstermek ve yaşatmak için böyle günler düzenliyor. Bu tür etkinliklerde asıl olan ticaret değil, kaynaşmak, kucaklaşmak, hasret gidermek, şehirleri, kültürleri tanıtmak, bolluk ve berekete ortak olmak, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak yaşatmaktır. Tüm bu güzellikleri yaşamak amacıyla bu gün Trabzon'umuz için bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

“Vatan her bir karışıyla Trabzon'dur”

Vatan konusunda aslan kesilmeliyiz diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Turhan, “Bayrağımız söz konusu olduğunda nasıl aslanlar kesiliyorsak, tabiatımız, kültürümüz, tarihimiz konusunda da benzer hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Bayrağımız bayrak yapan, elbette üstündeki kandır. Ama unutmayalım ki o kan suyuyla, havasıyla, taşıyla, toprağıyla, dağıyla, ormanıyla, yaylasıyla, doğasıyla bu vatan için dökülmüştür. Vatan gözle görülmeyen, elle tutulmayan hayali bir şey değildir. Vatan biziz vatan, toprağımız, vatan suyumuz, deremiz, havamız, yaylamız, dağımız, taşımız, toprağımız. Vatan her bir karışıyla Trabzon'dur. Denizimiz, ormanımız, derelerimizi, ovalarımız, göllerimizi, tarihi eserlerimizi koruyalım diyerek bu şuurla yaklaşmalıyız” diye konuştu.

“Ürünleri üretirken, markalaşmaya önem vermek gerekiyor”

Markalaşmanın önemine de değinen Bakan Turhan, “Dünya bambaşka bir yöne doğru evriliyor. Aynı durum ülkemiz içinde geçerlidir, bundan 50 yıl önce insanların yaklaşımı çok farklıydı. O vakitler insanlarda yeter ki olsun mantığı hakimdi. Örneğin bir evimiz olsun da nasıl olursa olsun diyorduk. Bugün her şeyin en iyisi, en kalitelisi aranıyor. Yani her anlamda, marka ürünler öne çıkıyor tercih ediliyor. Markaya yatırım yapan, ürettiği şeyi aranan marka haline getiren işletmeciler kazanıyor. Bu kişiler Pazar sorunu yaşamıyor. İnternet çağındayız. Trabzon'umuzda bin bir çeşit ürün var. Burada bunları görüyoruz. Bunları üretirken, markalaşmaya önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ürünün aranan marka olduğu zaman Fizan'da da olsa seni bulurlar. Meseleyi sadece ülkemiz sınırlarında görmemek gerekir. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılabilmek, mümkündür. Dünyada bunun pek çok örneği vardır. Son yıllarda da ülkemizde de güzel örnekleri görülüyor. Bu tür etkinliklerin esnafımızın ufkunu açma noktasında da önemsemekteyim. Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz ve devam edeceğiz. Yeter ki sizler kaliteli markalı ürünler üretin” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar Trabzon'a ulaşım alt yapısı için 13,5 milyar TL yatırım yaptık”

Ulaşımla ilgili yapılan yatırımlarla hiçbir yerin artık uzak olmadığını belirten Bakan Turhan, “Artık her yer ulaşılabilir, erişilebilir. Bir saat 1,5 saat içinde Türkiye'nin her yerine ulaşmak mümkün. Ulaşım diye bir derdimiz yok, bunların hepsi geride kaldı. Artık en kuzeyden, en güneye, en doğudan en batıya ulaşılabilir, erişilebilir bir Türkiye var. Bugüne kadar sadece Trabzon'umuza ulaşım alt yapısı için 13,5 milyar TL yatırım yaptık. Trabzon için, Trabzonlular için helali hoş olsun” şeklinde konuştu.

6 Ekime kadar sürecek olan Trabzon Tanıtım günlerine ilk günden ilgi yoğun oldu. Horonların oynandığı, yöresel kıyafetlerin sergilendiği ve yemeklerin bulunduğu tanıtım günleri ziyaretçilerini bekliyor.