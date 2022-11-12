Ülke genelinde yapılacak olan ‘çök-kapan-tutun' tatbikatının hazırlıkları sürüyor

57'de ilk kez uygulanacak "Çök-kapan-tutun" tatbikatının hazırlıkları sürüyor. Tatbikat öncesi yapılan hazırlıklarda AFAD ekipleri depremde arama kurtarma çalışması yaptı.

Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak “Çök-kapan-tutun” tatbikatı bugün saat 18.57'de gerçekleştirilecek. AFAD aracılığıyla vatandaşlara, SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi ile cami, belediye hoparlörlerinin yanı sıra televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerde bulunulacak.

Tatbikatta görev alacak ekipler Bakırköy'deki AFAD'taki eğitim merkezinde arama kurtarma hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarda ekipleri beton blokların altında kalan vatandaşlara seslenerek ulaşmaya çalışılıyor. Konuşamayacak durumda olup ses veremeyenlere ise termal kamera ile görüntüleme yapılarak ulaşılmaya çalışılıyor. Eğitim merkezine polis, itfaiye, sağlık, Kızılay ve diğer ekipleri gelerek tatbikat hazırlıklarını başlattı.