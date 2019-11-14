''Ülkemizde diyabetli hasta sayısı 10 milyonu aştı''

Türkiye'deki diyabetli hasta sayısına dikkat çeken Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, bu hastaların sayısının 10 milyonu geçtiğini belirtti.

Dünya Diyabet Günü (14 Kasım) nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyen Medicana International İstanbul Hastanesi, diyabet hastalığının önemine dikkat çekti. Hastanede açılan mavi halka diyabet standında hasta ve hasta yakınlarına şeker ölçümü yapıldı. Beylikdüzü Basketbol İhtisas Spor Kulübü'nün destek verdiği etkinlikte oyuncuların şeker ölçümü yapıldı. Ayrıca diyabeti temsilen mavi balonlar gökyüzüne uçuruldu. Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, diyabetin vücudumuzda pankreas adı verilen salgı bezinin insülin hormonu üretememesi sonucu gelişen ve ömür boyu süren bir hastalık olduğunu belirtirken, Türkiye'de diyabetli hasta sayısının 10 milyonu aştığını söyledi.

"Diyabet önemli derecede artıyor"

Diyabetin önemli derecede arttığını belirten Dr. Pınar Alarslan, "Ülkemizde diyabet sıklığının geçen yıllara göre önemli derecede arttığı izlenmekte olup son çalışmalarda yüzde 13.7'ye vardığı izlenmiştir. Bugün ülkemizdeki diyabetli hasta sayısının 10 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir" dedi.

"Tip 2 diyabet tedavi edilmezse kalıcı hasarlara yol açabilir"

Dr. Alarslan, Tip 2 diyabet tedavisine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Tip 2 diyabet çok önemli bir hastalık olup tedavi edilmediği takdirde ciddi ve hayatı tehdit eden sinir hasarı, böbrek hastalığı, kalp damar hastalıkları ve felç gibi komplikasyonlara neden olmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun yaptığı bir çalışmaya göre dünyada her 8 saniyede bir kişi diyabete bağlı nedenler nedeniyle hayatını kaybetmektedir.Bu sebeple diyabet için risk faktörü olan kişiler düzenli kan şekeri ölçümü yaptırarak diyabete karşı önlem almalıdır."

Diyabet için risk faktörleri

Risk faktörlerine değinen Dr. Alarslan, "40 yaş üzeri olup ailesinde diyabet hikayesi olanlar, insülin direnci, hipertansiyon, kalp hastalığı ve kolesterol yüksekliği,fazla kilolu veya obezite, polikistik over sendromu, gebelik diyabeti hikayesi, 4 kilonun üzerinde bebek doğurma öyküsü, uzun süreli kortizon kullanımı ve hareketsiz yaşamdır" şeklinde konuştu.

Diyabet belirtileri

Diyabetin belirtilerini aktaran Dr. Alarslan, "Sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok su içme, kilo kaybı, açlık hissi, cilt yaralarının geç iyileşmesi,el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma şeklinde izlenir. Bu belirtileri olan kişilerin ihmal etmeden doktora başvurmaları ve diyabetin erken tanısı diyabete bağlı komplikasyon gelişimini ve ölümleri engeller" diye konuştu.