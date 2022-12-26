''Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kiracı bulunuyor''

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Nüfus ve Konut Sayımı 2021 yılı istatistiklerin göre hanehalkımızın yüzde 60,7'si oturduğu konutun sahibi iken, yüzde 27,6'sı kiracılardan oluşuyor'' dedi.

TÜİK, Nüfus ve Konut Sayımı 2021 yılı istatistiklerin açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Ülkemizde hanehalkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 oldu. Konutun mülkiyetinin hane halkı fertlerinden birine ait olduğu durum çerçevesinde ülkemiz nüfusunun yüzde 60,7'si ev sahibi ve 15 milyon 384 bin kişi bu konutlarda oturuyor. Gene ülkemizde konutta oturmak için bir bedel yani kira ödeyenler ise yüzde 27,6 oranı ile 6 milyon 991 bin kişiye ulaştı. Hem ev sahibi olmayan hem de kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 8,4 ve 2 milyon 137 bin kişi” dedi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğümüz 3,23 kişi

Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2021 yılında 3,23 kişiye düştüğü ifade eden Özelmacıklı, “AB de hane başına ortalama kişi sayısı ise 2,2 seviyesinde. Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus sayısı ise 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Yalnız yaşayan fertten oluşan yani tek kişilik hanehalkı sayısı ise artmaya devam ediyor. Toplam hanehalkı içindeki oranı 2014 yılında yüzde 13,9 iken, 2021 yılında yüzde 18,9 seviyesine çıktı” şeklinde konuştu.