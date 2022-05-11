Ülker, 2022'nin ilk çeyrek finansallarını açıkladı

Ülker Bisküvi, 2022 yılının ilk çeyreğinde cirosunu 5,9 milyar TL'ye ulaştırdı. Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 40 oldu.

Ülker Bisküvi, 2022 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini devam ettirdi. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 5,9 milyar TL'ye ulaştırdı. Şirketin, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Ülker Bisküvi'nin üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla ve yatırımlarıyla ülkemize katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Ülker CEO'su Mete Buyurgan, şirketin performansıyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Pandeminin etkisi azalarak da olsa devam ediyor. Küresel ekonomilerdeki dalgalanmaları, girdi maliyetlerindeki artışları, tedarik zincirindeki ihtimal riskleri, bölgedeki savaş ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Güçlü ve proaktif risk yapımız, her senaryoya karşı hazırlıklı çevik yapımız, geniş coğrafyalardaki iş gücümüz ve stratejilerimizin ışığında başarılı yönetimimizle şirketimiz 2022'nin ilk çeyreğini 5,9 milyar TL ciroyla kapattı.”

Türkiye'de, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya, Suudi Arabistan, Mısır ve Kazakistan gibi faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda pazardaki güçlü konumların ve istikrarlı büyümenin devam ettiğini dile getiren Buyurgan, “Trendleri ve talepleri dikkate alarak, son iki yılda Türkiye'de 150'nin üzerinde yeni ürünü tüketicilerimizle buluşturduk. Türkiye'deki fabrikalarımız, tüm atıştırmalık işimizin üretim ve ihracat üssü haline geldi. Türkiye'de üretip dünyanın dört bir yanındaki 100'ü aşkın ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Liderliğimizden, markalarımızdan aldığımız güçle, paydaşlara katkı sağlayarak istikrarlı büyüme stratejimizi bu yıl da devam ettireceğiz” dedi.