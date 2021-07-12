Ülker, bayramlık ürünleriyle raflarda yerini aldı

Ülker, 49 çeşit çikolata ve şekerleme ürünüyle tüketicisiyle buluşuyor.

Ülker'in hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında 2020 yılını ciro bazında yüzde 35,6, ton bazında yüzde 30,2 ile lider kapattığını dile getiren Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, şu bilgileri aktardı: “İpsos'dan aldığımız verilere göre Ramazan Bayramı'nda da birinciliğimizi devam ettirdik. 2020 yılının Ramazan Bayramı'na göre pazar da büyüdü. Çikolatada pazarının büyümesine yüzde 14'le en fazla katkı Ülker'den gelirken, şekerlemedeki katkımız ise yüzde 9 oldu. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle pazardaki büyümeye katkı sağlamaya ve liderliğe devam edeceğiz”

Şekerleme ve çikolatada ‘inovatif' seçenekler ön planda

Ülker'in liderliğinde inovasyonun önemli rol oynadığını hatırlatan Turhan, “Gücümüzü markalarımızdan, Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önemden alıyoruz. Yıllardır aynı özen ve heyecanla ürettiğimiz ikramlık ve hediyelik çeşitlerimizi müşterilerimizden gelen beklenti ve talep doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Klasikleşen “Ülker Ece, Çikolatin gibi çok beğenilen çikolata lezzetlerinin yanı sıra, “Lokumcuk, Ülker Toffe ve Ülker Bonbon” gibi şekerleme çeşitlerimizle tüketicilerimizle buluşmaya hazırız. Deniz kabuğu formunda beyaz ve sütlü çikolatadan oluşan Ülker Select Çikolata, Caramio, Laviva, Albeni, Coco Star ve Metro mini ikramlıklarımız satış noktalarında yerini aldı. Şekerlemede geleneksel Türk lokumundan esinlenerek ilk kez bizim ürettiğimiz Lokumcuk; limonlu, mandalinalı, böğürtlenli, elmalı, narlı, karpuzlu çeşitleri, Ülker Toffe Damla Sakızlı, karamelli, çilekli, limonlu ve vişneli çeşitleriyle bayram günlerine lezzet katmaya devam edecek” dedi.

Ülker'in ikramlıklarına online alışveriş sitelerinden de ulaşmak mümkün

Turhan, geleneksel satış noktalarının yanı sıra online alışveriş siteleri üzerinden tüketicilerin uzakta yaşayan, ziyaretine gidemedikleri sevdiklerine gönderebilmesi için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerin bir arada olduğu seçenekler hazırladıklarını ifade etti. Turhan çikolata ve şekerleme alırken saklama koşulları açısından tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında da şu değerlendirmeyi yaptı: “Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Çikolatanın ambalajı, ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 derecede, serin bir ortamda saklanması yeterli. Buzdolabına konmaması gerekir"