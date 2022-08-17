Ülker, ilk yarı yıl finansallarını açıkladı

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, yılın ilk yarı yıl cirosunun 11,9 milyar TL olduğunu duyurdu. Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 40 oldu.

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, yılın ilk yarı yıl cirosunun 11,9 milyar TL olduğunu duyurdu. Şirketin, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. Şirket, büyüme trendi, operasyonel karlılığını artırması, yurtdışı operasyonlarının katkısıyla 2022 yılının ilk yarısında 2,4 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılığına ulaştı.

Sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve dijitalleşme çalışmalarının çok önemli öncelikler olduğunu belirten Ülker CEO'su Mete Buyurgan, “Küresel piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Güçlü, çevik ve proaktif risk yapımızla, geniş coğrafyalara yayılan iş gücümüz, etkin stratejilerimiz ve başarılı yönetimimizle 2022'nin ilk yarısını 11,9 milyar TL ciroyla kapattık” dedi.

Türkiye'nin yanı sıra, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarındaki pozisyonların da güçlendirildiğine dikkat çeken Buyurgan, “Suudi Arabistan'da ve Mısır'da bisküvide pazar lideriyiz. Kazakistan'da çikolatada pazar üçüncüsüyüz. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Bölgesel pazarlardaki konumumuzu ve liderliğimizi çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlayarak daha da geliştireceğiz. Diğer yandan, tüm dünyada hızla değişen trendleri takip ediyor, inovatif ürünlerimizi tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Son 2 yılda Türkiye'de 150'nin üzerinde yeni ürünü raflara taşıdık. Yeni ürünlerimizin ciro içerisindeki payını geçmiş yıllara göre önemli miktarda artırdık. Hedefimiz, her zaman tüketicisini en iyi anlayan ve trendlere öncülük eden lider marka olmak” ifadelerini kullandı.

100'ün üzerinde ülkeye ihracat

Ülker markalı ürünlerin yanı sıra Godiva, McVitie's, Flipz gibi global atıştırmalık markaların Türkiye'de üretilip dünyanın dört bir yanına gönderildiğini söyleyen Buyurgan, “Gebze, Topkapı, Silivri, Karaman ve Ankara'daki fabrikalarımızdaki üretimimizle Türkiye'yi global markalarımızın üretim üssü haline getirdik. Ürünlerimizi “Made in Türkiye” etiketiyle tüketicilerimizle buluşturuyoruz. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.