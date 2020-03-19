İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ülker Stadyumunda korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Kadıköy’de bulunan Ülker Stadyumunda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumunda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Stadyumdaki protokol tribünü, anons odaları ve lobiler gibi alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Dünya çapında etkisini gösteren korona virüse karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Korona virüse karşı çalışmalar kapsamında Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu da dezenfekte edildi. Özel kıyafetli temizlik ekipleri, stadyumda bulunan basın tribünü, anons odaları, protokol tribünü, lobiler, yedek kulübeleri, koridorlar, hakem odaları, soyunma odaları, basın odası gibi iç mekanları ilaçlayarak dezenfekte çalışmaları yürüttü. Temizlik çalışmaları, 2'şer kişiden oluşan 2 ekip tarafından yürütüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.