Ülker'den e-ihracat atağı

Dünyanın dört bir yanındaki 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan, Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, E-Star uzmanlığıyla e-ihracatta önemli bir adım attı. Ülker'in sevilen ürünleri, Amazon Avrupa platformunda açılan ‘Ülker Shop' mağazasıyla, Fransa, İtalya ve Hollanda'daki tüketicilere ulaştırılıyor.

Ülker, üretim ve ihracat üssü Türkiye'de ürettiği yüzlerce ürünü, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca tüketiciyle buluşturuyor. Tüketicilere farklı kanallar aracılığıyla ulaşmayı hedefleyen Ülker, “e-ihracat”ta önemli adımlar atıyor. Ülker'in şeker, sakız ve çikolata olmak üzere 3 kategoride, aralarında Biskrem, Hanımeller ve Albeni'nin de bulunduğu 30 kadar ürünü, Amazon Avrupa'da açılan online “Ülker Shop” mağazası aracılığıyla Fransa, İtalya ve Hollanda'da tüketicilerin beğenisine sunuldu. Ülker çok yakında, aynı şekilde İspanya, Almanya ve İngiltere'de de satışa başlayacağı öğrenildi.

Ülker Shop'un tüm tedarik ve altyapı sürecini, Yıldız Holding çatısı altında, sadece online kanallara hizmet vermek üzere kurulmuş, bu alanda ilk ve tek tedarik şirketi olma özelliğini taşıyan E-Star üstleniyor.

Sırada İspanya, Almanya ve İngiltere var

Ülker'in ihracat potansiyelini, e-ihracattaki yeni adımlarla artırmayı hedeflediklerini söyleyen Ülker İş Geliştirme Direktörü Utku Soylu, “Ülker Shop'la Amazon Avrupa'da konumlandırdığımız tüm ürünlerimizin satış, tedarik ve pazarlama gibi operasyonel süreçlerini E-Star'la iş birliği yaparak yönetmeye başladık. Yer aldığımız pazarlara, ürünlerimizi farklı kanallardan da sunarak, bu coğrafyalardaki büyüme hedefimizi yakalamak istiyoruz. Amazon Avrupa'da açtığımız Ülker Shop'la, ilk etapta Fransa, İtalya ve Hollanda'da ürünlerimizin tüketicilerin adresine teslimi sağlanacak. Bu ülkelerin ardından, iki ay içinde İspanya, Almanya ve İngiltere'de de e-ihracat operasyonumuzu hayata geçireceğiz. Hedefimiz, Türkiye'den yönettiğimiz online mağazalarımız aracılığıyla, Ülker ürünlerini dünyanın dört bir yanına farklı kanallardan da ulaştırabilmek” dedi.

Yıldız Holding'in E-Star'ı, online ticaretin her alanında

E-Star, markaları e-ticaret ekosistemine taşıma ve e-ticarete özel ürün ve hizmetler sunma misyonuyla Yıldız Holding bünyesinde 2019 yılında kuruldu. Yıldız Holding markaları dışında da, e-ticaret yapmak isteyen şirket ve markalara, kanala özel olarak kurduğu uzman ekiplerle hizmet veriyor. İstegelsin, Banabi, Getir, Avansas ve Ofis gibi hızlı teslimat yapan şirketlerde; Avrupa'da Amazon Avrupa, Türkiye'de ise Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçek Sepeti, Gitti Gidiyor gibi pazaryerlerinde müşterilerinin tüm e-ticaret tedarik ve organizasyonunu E-Star üstleniyor.

D2C (direct to consumer) olarak adlandırılan ve doğrudan tüketiciye ulaşan godiva.com.tr'nin tüm pazarlama ve operasyon süreçlerini de E-Star yönetiyor. E-Star Global Operasyonlar Lideri Kunter Aşkın, faaliyet amaçlarını şu sözlerle özetledi: “Global pazarlarda ürünleriyle müşterinin ilgi ve takdirini kazanan markalarımızı, E-Star Global olarak, doğru iletişimle ve kaliteden ödün vermeden, tüm dünyadaki tüketicilerle dijitalde buluşturmayı, ilgili pazarlardaki marka farkındalığımızı artırmayı ve tüm paydaşlarımız için pazarı büyütmeyi hedefliyoruz.”