Ülker'den gıda israfıyla mücadelede önemli adım

Dünya genelinde gıda kaybının ve israfının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması amacıyla başlatılan, Dünya Kaynak Enstitüsü (World Resources Initiative-WRI) tarafından yönetilen “10x20x30" girişimine gıda sektörünün lider markalarından Ülker de destek olacak.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan ‘Gıda kayıp ve israflarının 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltılması hedefine yönelik yürütülen projede gönüllü yer alacak olan Ülker, iş ortağı markalarla da gıda kayıp ve israfını azaltma yolunda birlikte çalışacak.

“Hedefimiz sıfır kayıp”

İsrafsız şirket modeli prensibiyle çalıştıklarını hatırlatan Ülker CEO'su Mete Buyurgan şunları söyledi: “Dünya standartlarında kabul görmüş sürekli iyileştirme yöntemlerini kullanarak, “sıfır kayıp” hedefiyle çalışıyoruz. Operasyonel mükemmellik yaklaşımımızla tedarik zincirimizi uçtan-uca ele alıyor ve sürekli gelişim döngüsü içinde kayıplarımızı azaltıyoruz. İsrafsız üretim kültürümüzle, ilk seferde hedeflenen kalitede üretiyor ve kayıpları kaynağında önlemeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, 2019 yılında toplam atıklarımızın yüzde 91'ini geri dönüştürdük. Yıllardır israfsız üretim modeliyle çalışarak bu kültürü tamamen içselleştirdik ve gelmiş olduğumuz noktada aldığımız ham maddelerin %98,9'unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık. Gıda sektöründe bu oranın dünya genelinde en iyiler arasında olduğunu görüyoruz. Sıfır kayıp hedefi hiç bitmeyecek bir yolculuk ve biz bu çıtayı sürekli daha da yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacağız. Tedarikçi geliştirme programımıza da hız verdik. Tedarikçilerimizin kendi proseslerini sürekli iyileştirerek kayıplarını kaynağında önlemelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Gıda atıklarının azaltılması önemli konu başlıklarımızdan”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre, her yıl tüm dünyada insanların tüketmesi için üretilen gıdanın üçte biri israf edildiğini hatırlatan Buyurgan “Bu veriler ışığında, gıda atıklarının azaltılması önemli konu başlıklarından biri olarak önümüzde duruyor. Ülker'de uzun yıllardır gıda israfının engellenmesi konusunda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. 10x20x30 girişimine destek vererek sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adım daha attığımıza inanıyoruz. Umarız ki bu iş birliğinden doğan güçle Türkiye'de gıda israfının engellenmesi konusunda örnek bir model ortaya koymayı başarırız” diye konuştu.

10x20x30 ise dünyanın en büyük gıda perakendecisinin ve sağlayıcısının en az 10'unun “hedef, ölçüm, eylem” yaklaşımını benimsediği ve her birinin öncelikli 20 tedarikçisine aynı yaklaşımı benimsettiği, böylece gıda kayıplarını ve israflarının 2030'a kadar yarıya indirmelerini öngören girişim.