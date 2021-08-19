Ülker'e iki ödül birden

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, bankacılık ve finansal işlemler arasında en iyilerinin belirlendiği, 2021 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri'nde iki kategoride birinci olan tek şirket oldu.

Geçtiğimiz yıl 7 uluslararası bankanın ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın katılımıyla 455 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atan Ülker Bisküvi, ortaya koyduğu başarılı finansman modeliyle, 2021 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri'nde iki kategoride ödül olan tek şirket oldu. Uluslararası bankalardan uzun vadeli finansman sağlayarak, sermaye yapısını daha da güçlendiren Ülker Bisküvi; bu başarısıyla “Yılın Sendikasyon Kredisi Anlaşması” ve “Yılın Kurumsal Finansman Ekibi” kategorilerinde ödül aldı. Kazananlar, bankacı, yatırımcı ve ihraçcılar başta olmak üzere sektöreden 100'den fazla uzmanla gerçekleştirilen 3 aylık bir piyasa araştırması ve ödül başvurularının teknik değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Bonds&Loans Ödülleri'nde kazanılan ödüllerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülker CEO'su Mete Buyurgan, “Dünya ve ülkemiz uzun bir süredir hassas ve zor bir dönemden geçiyor. Ülker Bisküvi olarak sağlam bilançomuzla, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumumuzu sürdürürken, bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretmeye devam ediyoruz. Dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen, şirketimiz geçtiğimiz yıl uluslararası bankaların katılımıyla 455 milyon dolarlık uzun vadeli sendikasyon kredisi ile 650 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bahsi geçen işlemler finans piyasalarının ülkemize ve şirketimize güvenin bir göstergesidir. Süreci baştan sona başarıyla yürüten finans ekibimizin de Yılın Kurumsal Finansman Ekibi seçilmesinden de büyük mutluluk duyduk” dedi .

Ülker Bisküvi CFO'su Cenker Uçan ise, “Geçtiğimiz yıl pandemi ortamının beraberinde getirdiği belirsizlik ortamında imza attığımız sendikasyon kredisi anlaşması ve tahvil ihracımız, Ülker'in büyüme ve yatırım hedeflerini gerçekleştirme yolculuğunda adeta bir mihenk taşı oldu. Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi olarak sağlam bir finansman yapısına sahibiz. 2021 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri'nde Yılın Sendikasyon Kredisi Anlaşması” ve “Yılın Kurumsal Finansman Ekibi” kategorilerinde ödüle layık görülerek başarımızı taçlandırdık, Ülker Bisküvi olarak 2 ödül alan tek şirket olmamız da bizi ayrıca mutlu etti” dedi.