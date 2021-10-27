Ülker'in yeni reklam yüzü belli oldu

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Ülker Çikolatalı Gofret Extra'nın yeni reklam filminde oynadı. Nil Karaibrahimgil'in bir döneme damgasını vuran “XL” şarkısını seslendiren Eyüboğlu'nun yer aldığı reklam filmi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Ülker Çikolatalı Gofret Extra'nın reklam filminde oyuncu Ezgi Eyüboğlu rol aldı. Yeni reklam filmi hem dijital platformlarda hem de TV'de aynı anda yayına girdi. Hayranlarına bir de küçük bir sürpriz yapan Ezgi Eyüboğlu, Nil Karaibrahimgil'in bir döneme damgasını vuran “XL” şarkısını da seslendirdi. Reklam gösterime girmesinin hemen ardından yoğun ilgi gördü ve paylaşıldığı sosyal medya mecralarında binlerce beğeni topladı.