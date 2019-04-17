Ülker'in yeni ürünü Yupo Challenge eğlendirecek

Çokojelo'yla çikolata kaplı jelly şekerlemesini tüketiciyle buluşturan Yupo, yeni ürünü Yupo Challenge ile de oyunla şekerlemeyi bir araya getirdi.

Dijital dünyada popüler olan eğlenceli challenge akımı bir şekerleme ürünüyle birleşti. Acı biber, keskin nane, meyve ve kola aromalı lezzetlerin tek paket içerisinde yer aldığı yeni Yupo Challenge, paketlerinin arkasındaki 5 farklı oyunu 4 farklı jelly ile buluşturuyor. Tek ayağı havada tutup zıplayarak etrafında dönme, ellerini yere koyup masa gibi durma, dizlerini büküp bekleme, gülümsememe gibi paket arkası oyunlarıyla tüketiciyi oyunlara davet ediyor.

Buğra Kazancı ile Yupo Challenge'a var mısın?

“Yupo Challenge'a var mısın?” kampanyasında, challenge oyunlarının nasıl oynandığını ünlü YouTuber Buğra Kazancı anlatıyor.