Ultra hafif “uçan ceketler” ile erkek modası yeni bir boyut kazandı

Damat markasının 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarından olan “uçan ceketler” markanın mağazalarında yerini aldı. Zahmetli ve kusursuz bir el işçiliğiyle astar, vatka ve diğer üretim malzemelerinden arınmış bir şekilde yalnızca inovatif kumaşlardan üretilen gömlek hafifliğindeki ürün, “Yeni Lüks”ün kumaşa bürünmüş halini yansıtıyor. İlk giyildiği andan itibaren farkı hissedilen “ultra hafif” ceketler, tüm gün takım elbise giyinmek zorunda olan erkeklere hafifliği yaşatacak.

“Tüm koleksiyonlarımızda inovatif ürünlere yer veriyoruz”

“Erkeğin dünyasına tasarım, yenilik ve renk getiren bir markayız” diyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Koleksiyonlarımızın tamamında inovatif ürünlere oldukça yer veriyoruz. Tasarım departmanımız da koleksiyonları yaparken, inovatif ürünlere yer veriyor. Koleksiyonlarımız büyük araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Ancak bunları yapabilmek için de büyük bir alt yapı ve üretim tesisi gerekiyor. Fabrikalarımızda bu tesisi kurduk. 2005'te açtığımız ilk fabrikamız ve 2015'te yaptığımız ikinci yatırımımızla birlikte dünyada bu alandaki rekabette bir kaç adım öne çıktık” dedi.

Yeni nesil ultra hafif ceketlere hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep aldıklarını söyleyen Orakçıoğlu, üretilen ceketlerin; vatka, kıl tela, astar gibi malzemeler içermediği için gömlek hafifliğine ve doğal elastikiye sahip olduğunu belirtti. Vücudu fit gösteren bu ceketlerin standart ceketlere göre üretim aşamasının oldukça zor olduğunu ifade eden Orakçıoğlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Bu malzemeler olmadan ceket formunu oluşturmak gerçekten büyük bir teknoloji istiyor. Ürünlerimizde yaptığımız yenilikler müşterilerimizin hayatına konfor katıyor. Klasik bir ceketin ağırlığı 600 ila 700 gram arasındadır. Ancak kullandığımız teknolojiyle ürettiğimiz ceketin ağırlığını 160 ila 180 grama kadar düşürebiliyoruz. Kalın bir giysi kişide rahatsızlığa neden olabiliyor. Önemli olan giysinin; kişinin enerjisini arttırmasını ve kendisini iyi hissetmesini sağlamaktır. Biz de bunları ürünlerimizle yapıyoruz.”

“Erkek modasında dünyada artık biz de varız”

Dünyanın birçok yerinde mağazaları olduğunu da belirten Orakçıoğlu, “Dünyanın her yerindeyiz. Erkek modasının merkezlerinden biri olan İtalya'da 30'a yakın satış noktamız var. Geçen hafta aynı anda hem İzmir'de hem de Dubai'de iki mağaza açtık. Bu yılın sonuna kadar 6'sı yurt dışı, 4'ü ise yurt içi olmak üzere açılacak olan toplamda 10 tane daha mağazamız var. Nitekim global dünyada rekabet edebilmek için her markanın ürünlerine güvenmesi, farklı olması ve bu farklılıklarını kabul ettirmesi gerektiğine inanıyorum. O nedenle bizler bu konudaki çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. Erkek modasında dünyada artık biz de varız diyoruz” ifadelerinde bulundu.