Ulusal çalıştayda rip akıntısı ele alındı

İstanbul'da düzenlenen Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntı Ulusal Çalıştayı'nda rip akıntısı olan bölgelerde boğulma vakalarının nasıl azaltılabileceği ele alındı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen çalıştayda üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'deki rip akıntısı ele alındı. Çalıştaya katılan Sinop AFAD Müdürü Ümit Ünal, “En basit tanımıyla rip akıntısı, kıyıya ulaşan dalgaların geri dönüşleri sırasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntıdır. Kıyıya ulaşan dalgalara tepki olarak oluşur. Pek çok sahilde rip dalgası kıyıya dik olarak meydana gelir. Rip akıntısı ancak yüksekten bakıldığında dikkatli gözle anlaşılır. Sinop'ta rip akıntısı sıklıkla görülür. Sinop merkez ve denize kıyısı bulunan Türkeli, Ayancık, Erfelek, Gerze ve Dikmen ilçelerinde rip akıntısından dolayı boğulmalar yaşanmaktadır. 2014 yılında kurumumuz koordinesinde Boğulma Eylem Planı hazırlanmıştır. Kaymakamlıklar koordinesinde Ayancık, Erfelek, Gerze, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde de Boğulma Eylem Planı hazırlanması talimatlandırılmıştır. Bu planla amaç rip akıntısını önlemek değil, akıntıya maruz kalan kişi sayısını azaltmak ve akıntıya kapılan kişilere acil müdahale edip hayat kurtarmak şeklindedir” dedi.

Çalıştaya AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaban, Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, kamu kurum müdürleri ve personeller katıldı. Ayrıca çalıştayın 17 Haziran'da Sinop'ta da yapılacağı belirtildi.