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ULUSKON 1 milyar dolarlık turizm, inşaat ve enerji yatırımları için Malta'ya gidiyor

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde bir heyet, 1 milyar dolarlık turizm, inşaat ve enerji yatırımları için Malta’ya gidiyor.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde bir heyet, 1 milyar dolarlık turizm, inşaat ve enerji yatırımları için Malta'ya gidiyor.


Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, ULUSKON Genel Merkezini ziyaret etti. ULUSKON Genel Başkanı


Nezaket Emine Atasoy, Büyükelçi Theresa Cutajar ile yapılan toplantı sonrasında, ULUSKON'dan bir heyet olarak ekonomi alanında temaslarda bulunmak üzere Malta'ya gitme kararı aldıklarını açıkladı.



Malta ile Türkiye'nin geçmişten gelen önemli bir dostluğunun olduğunu ifade eden ULUSKON Genel Başkanı Atasoy, “Büyükelçi Theresa Cutajar ile yaptığımız görüşmelerin arından ULUSKON olarak Malta'da ekonomik temaslarla bulunma kararı aldık. Başta inşaat, enerji ve turizm olmak üzere her sektörden iş adamlarıyla Malta'ya gidip ikili ve heyetler arası temaslarda bulunacağız. Malta'ya yapacağımız ziyaretin, her iki ülke iş dünyası için de verimli geçeceğine inanıyorum.. Yaptığımız bu toplantıda, planlanan Malta ziyaretinin detayları konusunda fikir alış verişinde bulunduk” diye konuştu.


ULUSKON olarak Malta'ya yapacakları iş gezisine büyük önem verdiklerini ifade eden Nezaket Emine Atasoy, başta turizm, inşaat ve enerji olmak üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım görüşmesi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Gösterdikleri ev sahipliği için ULUSKON Genel Başkanı Atasoy'a teşekkür eden Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar ise, ULUSKON'un Malta'ya yapacağı ziyaretten duyacağı memnuniyeti ifade etti. Cutajar, ULUSKON'un Malta'da gerçekleştireceği görüşmeler için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

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