ULUSKON Başkanı Atasoy; "Sağlık ve tarım sektörü önem kazandı"

Uluslararsı Yatırım ve İs Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON ) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye'nin pandemi sürecini Avrupa ülkelerine göre daha hafif geçirdiğini vurgulayarak, “İhracat ürünlerinde markalaşmaya önem verirsek 2021 de yüzde 6'lık büyüme ön görüyorum" dedi.

Salgın döneminde Türkiye'de sağlık ve tarım sektörü başta olmak üzere birçok sektörün öne çıktığını dile getiren Nezaket Emine Atasoy, korona virüsün ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Salgınından dünya ve Türkiye ekonomisinin etkilendiğine dikkat çeken Nezaket Emine Atasoy, şirketlerin uzaktan çalışma metodunda başarılı olduğunu söyledi. Atasoy, “Türkiye buna hazırdı. Gençler evden çalışmaya daha hızlı adapte oldu. Kaynak ve katma değer katan sektörler Türkiye'nin geleceğine yön verecektir. Bu yılı yüzde 1'lik büyümeyle kapatırız. 2021'de herhangi bir felaket olmazsa yüzde 5-6'lık büyüme bekliyorum. Çünkü Türkiye'nin sanayi alt yapısı var, avantajımız var. Almanya'dan Çin'e kadar özel sektörün en büyük olduğu ülkelerden biriyiz. İhraç ettiğimiz ürünlerde markalaşmaya gittik, turizm gelirlerinde de ben seneye artış bekliyorum” dedi.

Sağlık ve tarım sektörü önem kazandı

Korona virüsün etkisiyle belli sektörlerde işlerin yavaşladığını söyleyen Atasoy, şirketler için açıklanan destek paketlerinin hareketliliğin sağlanması için önemli olduğunu dile getirdi. Normalleşme sürecine geçilmesiyle üretimin artacağına vurgu yapan Atasoy, “Avrupa ülkeleri de yavaş yavaş normalleştiği için ihracat tekrar canlanacaktır. Sağlık ve tarım sektörleri ön plana çıkacaktır. Özellikle organik tarım önem kazanacak. Salgın döneminde siber güvenlik ve dijitalleşme de dikkat çeken sektörlerin başında geliyor. Tabi bu süreçten ulaşım sektörü, kafe ve restoran grubu olumsuz etkilendi. Toparlanmak zaman alacaktır. Yaz geldi, iç turizmde hareketlenme olabilir ama insanlar genelde tatil bölgelerinde ev kiralamayı tercih ediyor. Tatil köylerinin talep alması ağustos ayını bulacaktır” diye konuştu.

Kredi destek paketleri gerekliydi

Açıklanan kredi destek paketlerinin çok yerinde ve gerekli olduğunu söyleyen Atasoy; şöyle konuştu:

"Kamu bankaları kampanyayı başlattı, özel bankalar da kredi destek paketlerini hayata geçirmelidir. Döviz kurlarını aşağı çekmek için ülkeye yabancı yatırımcı getirmeliyiz. Yabancı yatırımcıyı hukuki açıdan iç düzenlemeleri yaparak güvenceye almalıyız, risk ortamı olmamalı. Yabancı yatırımcı Türkiye'de 1 haftada şirket kuruyor ama mahkemelik olduğu zaman davalar 20-30 yıl sürüyor, düzenleme şart”