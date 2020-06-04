ULUSKON Başkanı Atasoy'dan iş adamlarına Afrika çağrısı

Geleceğin Afrika coğrafyasında olduğunu düşünüyorum” dedi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Afrika kıtasına yatırım yapmak isteyen iş dünyasına önerilerde bulundu. Afrika kıtasının 54 ayrı ülkeden oluştuğunu ve yaklaşık 944 milyon nüfusa sahip olduğunu belirten Atasoy, bölgenin 15 yıl içerisinde ciddi bir tüketici toplumu haline geleceğine ve Türkiye'nin burada rol alması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin 2023 vizyonuna hazırlamak gerektiğini ve kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini, bunun da ölçekleri büyüterek ve katma değeri yüksek ürünler üreterek başarılabileceğini belirtti. Türkiye'nin çok önemli bir coğrafi konuma sahip olduğuna dikkat çeken Atasoy, “Ülke olarak konumumuz her geçen gün artmaktadır. Avrupa'nın enerji konusundaki dördüncü bağımlı olduğu ülke Türkiye'dir. Bizim de onlara enerji arz güvenliği bakımından yardımcı olmamız gerekir. Afrika kıtası Türkiye'nin en önemli pazarlarında bir tanesi inşaat, enerji, ihraç malları arasında elektrikli ev aletleri, tekstil ürünleri, mobilya ve çelik kapı gibi ürünlerin ihracatı yapılmaktadır” dedi.

Afrika ülkeleri ile serbest ticaret anlaşmaları yapılması gerektiğine dikkat çeken Atasoy, “Bu ülkelere nakliye ve navlun ücretlerinin çok yüksek olması üyelerimiz açısından sıkıntı oluşturmaktadır. Bazı ülkelerde vize konusu, doğrudan bankacılık sistemlerinin gelişmemiş olması, gümrük işlerinin işleyişindeki aksaklıklar ve ulaştırma alanında yaşanan bazı sıkıntılar üyelerimiz tarafından bizlere bildirilen belli başlı sorunlarımızdan” diye konuştu.

“Ben de geleceğin Afrika coğrafyasında olduğunu düşünüyorum”

Geleceğin Afrika coğrafyasında olduğunu belirten ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, “ULUSKON olarak özellikle Afrika'da iş yapmak isteyen iş adamlarını ULUSKON'a davet ediyoruz gelin beraber iş yapma fırsatlarını size anlatalım. Afrika ülkelerine ihracatı büyütelim. Hem ülkemiz hem de Afrika ülkeleri kalkınsın. Ben de geleceğin Afrika coğrafyasında olduğunu düşünüyorum. İş yapma fırsatlarını kaçırmayalım” dedi.