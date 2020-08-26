ULUSKON Genel Başkan Yardımcısı Akgül: "Zafer inananlarındır”

Karadeniz'de doğalgaz bulunması ile ilgili açıklamalarda bulunan ULUSKON Genel Başkan Yardımcısı Selman Akgül, “Bir tarih daha yazıldı. Zafer inananlarındır” dedi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkan Yardımcısı Selman Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıklaması sonrasında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Keşfedilen doğalgazın önemine vurgu yapan Akgül, bulunan doğalgazın Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Bulunan gazın Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynayacağını ifade eden Akgül, keşif ile bir tarih yazıldığını vurguladı. Akgül, "Bir tarih daha yazıldı. Zafer inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra çıkarır. Mesela doğalgazın miktarı değil, azimle çalışmanın, inancın göstergesidir. Türkiye'nin gücünün göstergesidir. Emeği geçenlere minnettarız. Milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.