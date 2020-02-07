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ULUSKON heyeti anlaşmalar yapmak için Kıbrıs'a gidiyor

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel başkanı Nezaket Emine Atasoy ve KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, bir araya geldi.


KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ağırladı. Ziyarette konuşan Köprülü, ULUSKON'un KKTC için bütün dünyada yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. KKTC'nin tanıtımı için toplantılar yapan ULUSKON'a minnettar olduklarını dile getiren Köprülü, Nezaket Emine Atasoy ile ekibini ekonomik ve sosyal konularda görüşmeler yapmak üzere KKTC'ye davet etti. ULUSKON'un KKTC'de yapacağı programları Ankara Büyükelçiliği'nin üstleneceğini ifade eden Köprülü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise Kemal Köprülü'ye teşekkür ederek, “KKTC'nin tanınması ve ekonomik olarak kalkınması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kalabalık bir heyet ile KKTC ziyaretimiz olacak. Anlaşmalar yapmayı hedefliyoruz” dedi.


Atasoy, desteklerinden doyalı Büyükelçi Kemal Köprülü'ye teşekkür etti.

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