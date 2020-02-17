ULUSKON ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Anlaşmada imzaları ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz attı. İmza töreninden konuşan Başkan Deniz, kurum olarak Türkiye ve uluslararası alandaki ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve bu sayede Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki görünürlüğünü arttırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Deniz, “Birkaç gündür adada ziyaretler gerçekleştiren ULUSKON heyeti faaliyetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olan ilgilerini bir kez daha göstermiştir. İmzaladığımız bu protokolle ULUSKON ile olan ilişkilerimizi pekiştirecek ve gelecekteki iş birliklerinin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlayacağız” dedi.

“Amacımız hem Türk ekonomisine hem de dünya ekonomisine katkı sağlamak”

Başkan Atasoy ise protokolle Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında ekonomik işbirliğini arttırmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Atasoy, “ULUSKON Genel Merkezi, Türkiye'de Ankara'da olan ve dünyanın yüzüğü Asya'da, Afrika'da, Türk Cumhuriyetlerinde, Arap ülkelerinde ve Avrupa'da temsilcilikleri olan ekonomik bir sivil toplum kuruluşudur. Amacımız hem Türk ekonomisine hem de dünya ekonomisine katkı sağlamaktır. Bugün burada yaptığımız iş birliğini daha iyi noktalara taşımak için uğraşacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Atasoy ve Başkan Deniz tarafından protokol imzaları atıldı.