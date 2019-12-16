İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ULUSKON Kırgızistan Yatırım Kurulu ile iş birliği anlaşmaları imzaladı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Yatırım Kurulu ile ticari anlaşmalar imzaladı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yatırım Kurulu ile ticari anlaşmalar imzaladı.


Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, bir dizi ziyaret ve ticari anlaşmalar yapmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Kırgızistan Yatırım Kurulu Başkanı Shumkarbek Adilbek Uulu ile masaya oturan Atasoy, önemli anlaşmalara imza attı. İnşaat, enerji, sağlık, demir yolu ve havalimanlarının yapılmasıyla ilgili iş birliği protokolü taraflar tarafından imzalandı. Shumkarbek Adilbek Uulu, yapılan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kırgızistan olarak büyük projeleri ULUSKON'un önderliğinde Türk şirketleriyle hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Adilbek Uulu, "Türkiye ile gönül bağlarımız var" dedi.


ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise "Bu topraklar bize ata yurdu. Biz bu topraklarda iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. İki taraf içinde güzel gelişmeler yaşandı. Biz Türk şirketleri olarak bu anlaşmalardan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.