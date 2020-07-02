İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ULUSKON, 'O' olaya sessiz kalmadı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik çirkin ifadeleri şiddetle kınadı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeleri şiddetle kınadı.


Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay ile eşi Esra Albayrak'ın yeni doğan bebekleri üzerinden, sosyal medyada çirkin ifadelere maruz kalmasına sert tepki gösterdi. ‘Her zaman söylediğimiz gibi kadın onuru ve aile kutsalımızdır, dokunulamaz' ifadelerini kullanan Atasoy, “Esra Albayrak'ı tebrik eder, bebeklerine hayırlı ömürler dilerim. Bende bir anneyim ve bu görevi her daim gururumla yapıyorum. Sosyal medya denilen o kör kuyuda yapılan çirkin saldırının kaynağının karanlık eller olduğunu görebiliyoruz. Sosyal medyada denetimin arttırılması, bir an evvel bu mecralarda kontrolün sağlanması gerekiyor. Vatandaşların bunlara itibar etmemesi gerekiyor. Yalan dolu bir mecra olduğunu bir kere daha bugün net anladık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.