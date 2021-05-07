ULUSKON yardıma muhtaç ailelere 300 bin gıda kolisi dağıtacak

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (ULUSKON), evlerinden çıkamayan yardıma muhtaç ailelere altı hafta boyunca 300 bin gıda kolisi dağıtacaklarını duyurdu. ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virüs kapsamında yardımlara destek verdik. Koronavirüs sürecinde yaşanan sıkıntılara ULUSKON olarak kayıtsız kalmadık ve hemen harekete geçtik. Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsünün etkisi her geçen gün artıyor. Bu süreçte yetkililer özellikle vatandaşların evlerinde kalmasını isterken ULUSKON olarak virüs ile mücadele için bir takım kararlar aldık. Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan ailelere altı hafta boyunca dağıtılacak olan 300 bin gıda kolisi hazırlandı. Dağıtımın büyük kısmı tamamlandı. Diğer kalan kısım da dağıtılmaya devam ediyor. Her yıl yaptığımız bu yardımlar bundan sonraki yıllarda da devam edecektir. Allah kabul etsin, koronavirüs salgınından en yakın zamanda toplum olarak kurtulmayı diliyorum" dedi.