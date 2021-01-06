ULUSKON yılın iş adamını seçti

Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), 2020 yılı için en başarılı iş adamı ödülünü Muharrem Balat'a verdi.

ULUSKON CEO'su Ozan Atasoy yaptığı açıklamada “Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu tarafından Türkiye'de ve dünya devletlerinde yapmış olduğu enerji projeleri ve pandemi süresince yapılan ihracatlar ile yaptığı yardımlarla Muharrem Balat'ı 2020 yılının iş adamı seçmiş bulunuyoruz. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz” dedi.

ULUSKON genel merkezinde Genel Başkan Nezaket Emine Atasoy'un elinden ödülünü alan aynı zamanda Uluslararası Jeotermal Enerji Birliği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Muharrem Balat, “Bugün çok mutluyum. Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşundan bu ödülü almak beni çok duygulandırdı. Başta ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve yönetim kurulu üyelerine bu çok kıymetli ödül için teşekkür ediyorum” dedi.