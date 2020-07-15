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ULUSKON'dan '15 Temmuz' mesajı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 15 Temmuz destanıyla ilgili mesaj yayınladı.


15 Temmuz'un 4. Yılı sebebiyle açıklamalarda bulunan Nezaket Emine Atasoy, “15 Temmuz hain darbe girişimi milletin fedakarlığı sayesinde alt üst olmuştur. 15 Temmuz, Türkiye için tarihi bir kırılma anıdır. 15 Temmuz'un asıl muhtevasının iyi anlaşılması gerekir. O gece sokağa çıkan halkımız, dünya tarihine geçecek bir duruş sergilemiştir. Türkiye'de artık bir daha darbe yapılamayacağı o gece açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz hafızalarda yıllarca kalacak derin etkiler bıraktığı gibi, ülkemizin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde saklamaktadır. Vatandaşlarımız şanlı kudretinin bir örneğini daha göstermiş ve ülkemiz üzerinde hain planlar kuranların planlarını bozguna uğratmıştır. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır'' dedi.

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