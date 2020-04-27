İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ULUSKON'dan Arap Ligi Türkiye Başkanına ziyaret

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap Ligi Türkiye Başkanı Faleh Majad Mutairi’yi ziyaret etti.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap Ligi Türkiye Başkanı Faleh Majad Mutairi'yi ziyaret etti.


Gerçekleştirilen görüşmede ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap Birliği ile çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi. Arap Ligi ile uzun zamandır Ortadoğu Barışı ve Filistin konularında çalışmalar yaptıklarının altını çizen Nezaket Emine Atasoy, bu işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Arap Ligi Türkiye Başkanı Faleh Majad Mutairi'yi ise, Nezaket Emine Atasoy'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Üye ülkelerin ekonomisine ve Orta doğu barışına olan katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti iletti. İkili birlikte konferanslar yapma kararı aldı.


Verilen hediyelerin ardından toplantı sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.