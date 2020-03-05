ULUSKON'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına tam destek

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdiklerini açıkladı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib ve kırsalına yönelik başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdiklerini açıkladı. ULUSKON olarak, kahraman Mehmetçiğin arkasında olduklarını ifade eden Nezaket Emine Atasoy, "Bu operasyon Türkiye'nin bölgede olan kararlığını tüm dünyaya göstermiştir. Allah-u Teala ayaklarına taş değdirmesin. Bölgenin temizlenmesi, İdlib halkının refahı için yapılan bu harekat çok önemlidir. Görüyoruz ki, Türkiye bölgede çok önemli bir aktördür. Sınırımız dibinde yaşanan bu gelişmelere, seyirci kalamayacağımız aşikardır. Eminiz ki, kısa sürede bölge temizlenerek, bahara kavuşacaktır. Milyonlarca sivil İdlib ve kırsalında tekrar güvenle yaşayacaktır. TSK'nın ve devletimizin arkasındayız" dedi.

Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON olarak İdlib halkına yardım konusunda ne gerekiyorsa, göreve hazır olduklarını da sözlerine ekledi.