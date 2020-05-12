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ULUSKON'dan darbe söylemlerine sert tepki

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, darbe söylemlerine sert tepki gösterdi.


Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, son günlerde ortaya çıkan darbe söylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Korona virüs ile başarılı bir mücadele yürütüldüğünü hatırlatan Atasoy, “Tam bu sürecin içinde iken bu tarz söylemler ülkemize, demokrasiye zarar vermektedir. 15 Temmuz ve sonrası yaşananlar unutulmamalıdır. Sandık ile başa gelen bir iktidar, terörle mücadele, salgın hastalık, ekonomik istikrar gibi bir çok süreci başarı ile yürütmektedir. Hal böyle iken bu tarz söylemlerin ortaya çıkması, Türkiye'ye zarar vermektedir. Bu ülkede seçimler boşuna yapılmamaktadır. Tüm darbe söylemcileri şunu bilsinler ki; bu kez karşılarında 15 Temmuz akşamı gösterilen demokrasi duruşundan daha fazla bir duruş olacaktır. Türkiye'de artık bu söylemleri kabul etmek mümkün değildir. Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti darbelerden çok zararlar görmüştür. Bunun bilincinde olmayanların bu söylemleri çıkarmaları talihsizliktir” dedi.

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