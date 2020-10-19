ULUSKON'dan Ersin Tatar'a tebrik

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyon ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyon ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın seçilmesiyle ilgili tebrik mesajı yayınladı. Kıbrıs Türklerinin Ersin Tatar'ı seçerek tüm dünyaya anlamlı bir mesaj verdiğini belirten Nezaket Emine Atasoy, “Biz, iş insanları olarak her zaman ve her koşulda KKTC'nin yanında olacağız. Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. KKTC, güçlü bir demokrasi ve bölge barışı için kilit bir aktör olduğunu göstermiştir. Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. Onurlu ve saygın KKTC Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyoruz” dedi.