ULUSKON'dan Filistin'e destek

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı plan, Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve neticesiz kalmaya mahkumdur. Bizim Filistinle ilgili tavrımız uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir. Filistin Devletinin bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.