İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ULUSKON'dan Filistin'e destek

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ABD tarafından alınan kararı tanımadıklarını söyledi.


ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı plan, Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve neticesiz kalmaya mahkumdur. Bizim Filistinle ilgili tavrımız uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir. Filistin Devletinin bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.