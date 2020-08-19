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ULUSKON'dan ‘Joe Biden' tepkisi

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Joe Biden’a sert tepki gösterdi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Joe Biden'a sert tepki gösterdi.


ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy yaptığı açıklamada, “ABD'deki başkanlık seçimleri sırasında Donald Trump'a rakip olan Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza attı. Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıya ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımlarının adeta bir yansımasıdır" dedi.


Oynanan oyunu çok yakından gördüklerini ifade eden Atasoy, “Bu sözler yabana atılacak cinsten değildir. Binlerce kilometre uzaklıktaki birisinin bizim ülkemiz ve hükümetimiz ile ne işi olabilir. ABD seçimlerinin Türkiye ile ilgili nedir. Bu sorulara kendi içimizde cevap ararken, talihsiz ve terbiyesizce olan bu açıklamayı kınıyoruz. Türk halkı olarak özür bekliyoruz” dedi.

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