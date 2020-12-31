ULUSKON'dan yeni yıl mesajı

ULUSKON Genel Sekreteri Hakan Aktürk, ULUSKON Genel Başkanlığı adına yayınladığı yılbaşı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmelere sahne olan 2020 ülkemizde çoğulculuk, katılımcılık, hak ve özgürlük, barış, adalet ve etik siyaset taleplerinin öne çıktığı bir yıl olarak tarihe geçecek. Beklentilerimiz 2021 yılına dair umutlarımızın da merkezinde olmaya devam edecek. Ülkemizde demokrasinin gelişmesi, insan haklarının evrensel ölçüde karşılık bulması, hukukun üstünlüğü ve yargı bağlarının yerleşmesi için gerekli adımların atılması ülkemiz adına mutluluk verici bir gelişmedir.

Küresel ekonomik kriz sonlanırken ülkemizde büyümeyi destekleyecek yapısal reformların gerçekleştirilmesi 2021'i arzulanma refah döneminin başlangıcı haline getirebilir. Trajedi ve gözyaşı ile geçen bir yılın ardından 2021'de umut ışıkları göründüğünü belirterek hep birlikte doğa ile barışıp iklim krizi ile mücadele edelim. Covid-19'u yenelim ve 2021'i şifa yılı yapalım.

Tüm dünyada salgının beraberinde getirdiği yoksulluk, eşitsizlik, açlık ve şiddete karşı insanlar birbirine yardım eli uzattı. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile umut ışıkları dünyanın her yerine ulaşacak. Yeni yılın tüm dünyaya barış ve refah getirmesini dilerken kadın cinayetlerinin işlenmediği, çocuk tecavüzlerinin yaşanmadığı, ülkeler arasındaki savaşların bitirildiği ülkemizin de demokrasisi ve ekonomisi ile gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırmasını temenni ederim".