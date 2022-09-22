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Uluslar Ligi: Türkiye: 2 - Lüksemburg: 2 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1.

Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada kaleci Moris'in uzun pasında ceza sahası içinin sağ tarafında Eren Elmalı'nın ters vuruşunda topu önünde bulan Martins'in meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1


15. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan ceza sahası içine girerken Chanot tarafından düşürülmesi sonucunda maçın hakemi Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi.


16. dakikada penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder meşin yuvarlağı kaleci Moris'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-1


18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi solunda topu alan Enes Ünal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Moris'ten döndü.


37. dakikada Kaan Ayhan'ın kaptırdığı top sonrasında Sanches'in ilerleyip ceza yayından pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Sinani'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


39. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in yaptığı ortada kale önünde ters vuruş yapan Chanot meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-2



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger


Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu


Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Onur Bulut, Berkan Kutlu, Serdar Dursun, Serdar Gürler


Teknik Direktör: Stefan Kuntz


Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill, Gerson Rodrigues, Sinani


Yedekler: Ralph Schon, Eldin Latik, Enes Mahmutovic, Florian Bohnert, Alessio Curci, Lars Gerson, Eric Veiga, Michael Omosanya, Maurice Deville, Diogo Pimentel, Aldin Skenderovic, Timothe Rupil


Teknik Direktör: Luc Holtz


Goller: Cengiz Ünder (dk. 16 pen.), Chanot (dk. 39 k.k.) (Türkiye), Martins (dk. 8), Sinani (dk. 37) (Lüksemburg)


Sarı kart: Martins (Lüksemburg)

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