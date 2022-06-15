Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali'nde İtalyan Şef Danilo Zanna rüzgarı

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türk ve dünya mutfağının farklı lezzetlerini Beyoğlu'nda bir araya getirecek olan “Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali” başladı. Festivale katılan Başkan Haydar Ali Yıldız'ın ünlü şef Danilo Zanna'ya muhlama eğitimi vermesi renkli görüntülere sahne oldu.

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk defa geniş katılımla gerçekleştirilecek olan festivalin açılış programının öncesinde, Ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna hünerlerini sergiledi. Ünlü şef, festival alanında kurulacak olan İtalya standında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte festivale özel yemek hazırladı. Bu çerçevede Başkan Yıldız'ın, şef Zanna'ya muhlama yapma eğitimi vermesi renkli görüntülere sahne oldu.

“İlk olmasının nedeni o ülkelerin başkonsolosları ile bir araya gelerek bunu yapmış olmamız”

Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, “Bugün Türkiye'de, belki de dünyada ilk defa uluslararası bir gastronomi festivali yapılıyor. Ülkelerin başkonsolosları ile 4-5 defa bir araya gelerek toplantılar gerçekleştirdik ve her ülkenin kendi mutfağını gelip tanıtmasını sağladık. Belki şu anda pek çok ülkede de gastronomi festivalleri yapılıyor fakat bunun ilk olmasının nedeni o ülkelerin başkonsolosları ile bir araya gelerek bunu yapmış olmamız. 15 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'a kadar devam edecek olan festivalde 14 ülke gelip kendi kültürünü, mutfağını tanıtacak. Önümüzdeki yıllarda Beyoğlu Lezzet Festivali daha çok ülkenin katılımıyla gerçekleşecektir. Dünya mutfaklarının birbirini tanımasını istiyoruz” dedi.

“Farklı kültürleri ve mutfakları bir araya getirmek en çok Beyoğlu'na yakışır”

Başkan Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben Beyoğlu Belediye Başkanı olarak burada bir Hindistanlı usta ile Türk ustayı bir araya getirmeyi, Brezilyalı bir usta ile Türk bir ustayı bir araya getirmeyi amaçladım. Farklı kültürleri ve mutfakları bir araya getirmek en çok Beyoğlu'na yakışır. Beyoğlu tüm tarih boyunca farklı milletlerin, kültürlerin, dillerin haliyle de farklı mutfakların bir araya geldiği bir yerdir. Az önce Danilo şef ile Karadeniz Mutfağı'ndan muhlamayı deneyimledik. O da İtalyan pizzası ile bizleri tanıştırdı. Pratik olan bir çeşidinin nasıl yapıldığını bizimle paylaştı. 4 gün boyunca burada farklı ustalar hem yemeklere bu lezzetin nasıl verildiğini anlatacak hem de kültürlerle ilgili söyleşiler yapacak. Kültür söyleşilerinde Ömür Akkor ve Maria Ekmekçioğlu bizimle olacak. Alanında en iyilerden birçok usta bizimle olacak. Gerginlikler yaşadığımız bu zamanlarda, dünya ülkelerinin birbirlerini tanıyarak kaynaşmasını ve Beyoğlu'nun da tanıtımının gerçekleşmesini diliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kültür festivali yaşadık, şimdi böylesi daha anlamlı oldu. 14 ülke şu anda burada kendi mutfaklarını tanıtıyor. Bütün ustalara, emeği geçen arkadaşlara ve burada olanlara teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum.”