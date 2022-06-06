Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yarışmacılara ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün takdim etti. Büyükçekmece Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan eserlerin yer aldığı serginin açılışına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyeleri Fatih Çınar ve Nevzat Sezen, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, karikatüristler Cemil Cahit Yavuz, Yılmaz Aslantürk, Nahit Maghsoudi, Kürşat Coşgun, Ayşen Baloğlu ve Behzat Taş katıldı. Karikatüristlerin Ekolojik çizgileri konu alan eserleri 12 Haziran tarihine kadar Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda ziyaret edilebilir.

Workshop eğitimi verildi

“Ekolojik Çizgiler” konulu Uluslararası Karikatür Yarışması ödül töreninin ardından çocuklara yönelik karikatür sanatına ilişkin workshop eğitimi verildi. Eğitime katılan çocuklara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından madalya dağıtıldı.