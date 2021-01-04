Uluslararası Döner Federasyonu'ndan birlik çağrısı

UDOFED, 2021 yılında döner sektöründe hizmet veren faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları federasyon çatısı altında toplanmaya çağırdı. Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan, “Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin başında gelen Dönerimiz aynı zamanda muhteşem damak tadıyla dünyada 140 ülkede Türkiye'mizi gururla temsil etmektedir. Uluslararası Döner Federasyonu'nun varlık sebebi, böylesine kadim bir tarihe sahip dönerimizi küresel marka yapmak ve hakkettiği itibarı yeniden tesis etmek” şeklinde konuştu.

Döner sektöründe faaliyet gösteren ve döneri sevip sahiplenen herkesin UDOFED ile birlikte hareket etmesinin çok büyük kazanımlar sağlayacağını ifade eden Başkan Mercan şunları söyledi:

“Kurulduğu günden bugüne kadar Döner sektörünün yeniden inşa edilmesi, Türk Dönerinin sahiplenilmesi ve Dönerin sanayileşmesi için gece gündüz demeden federasyon olarak birkaç inanmış adamla birlikte zor şartlarda mücadele verdik. Şimdi geldiğimiz noktada çok büyük işlere imza atmamın mutluluğunu yaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıl pandemi ve yasakların getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen sektörün iyileştirilmesi için yaptığımız projeleri bir bir hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Turizm ve Kültür Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile ortak ve koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“Biz inandık ve başardık”

Biz inandık ve başardık. Şimdi tüm Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. Bu başarımızın daha da büyümesi için Dönerin hakettiği itibarı görmesi için, Döner sektörüne hizmet veren herkesi federasyonumuza katılmaya ve birlikte büyümeye davet ediyoruz.

Döner sektörünün yeniden inşa edilmesi endüstrileşmesi ve sanayileşmesi için “Bende varım” diyen herkesi federasyon çatısı altında birlikte hareket etmeye bekliyoruz.

Uluslararası Döner Federasyonu olarak birlikten güç doğacağına inancımız tam. Biz, döner dükkanına peçete, kürdan üretip verenin de, döner üretenin de, döner satanın da sektörün temel taşı olduğuna inanıyoruz. Bu inançla çıktığımız yolda çok daha büyük başarıların güçlü bir yapıyla, birlik olmakla gerçekleşeceğinin bilincindeyiz”.