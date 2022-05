Uluslararası Dünya Dans Günü öğrencilerle birlikte kutlandı

Uluslararası Dans Günü, Atlas Üniversitesi'nde Pera Güzel Sanatlar öğrencilerinin sahne performansıyla kutlandı.

1982 yılından bu yana tüm dünyada 29 Nisan'da kutlanan Dünya Dans Günü ya da diğer adıyla Uluslararası Dans Günü, Atlas Üniversitesi'nde Pera Güzel Sanatlar öğrencilerinin sahne performansıyla kutlandı. Üniversitenin akademisyenleri ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Pera Güzel Sanatlar öğrencilerinin Grease Lightning adlı parça ile hazırladıkları gösteri ile başladı.

Disney Channel'da yayınlanan High School Musical; Hairspray müzikalinden "You can't stop the Beat" adlı gösteri; Flamenko'nun Tangos makamından bir dans; psikolojik, sosyolojik, ahlaki birçok sebeple kirlenerek büyüyen bir yetişkinlik olgusuna dönüşen bir çocukluk hikayesi olan ve Melisa Pelit Demirci tarafından hazırlanan ‘Çocuk' isimli proje ile Varoluş isimli gösteriler Atlaslılar tarafından ayakta alkışlandı.

Gösterilerin sonunda Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, Pera Güzel Sanatlar Öğrencileri adına, ekibin kareografı Melisa Pelit Demirci'ye çiçek takdim etti.