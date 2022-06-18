Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali başlıyor

Dünya kültürüne ev sahipliği yapacak olan ilçe, 4 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacak.

Edebiyat ve Sanat Festivali'nin ardından Esenyurt Belediyesi, ilçede ilk olduğu ifade edilen “Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali” ile Esenyurtluları bir araya getiriyor. 23-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale 16 ülke katılacak. Esenkent Mahallesi'ndeki Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak olan festival, misafir grupların ilçenin ayrı noktalarında yapacağı renkli gösterilerle tüm ilçeye yayılacak. Esenyurt, festival boyunca renklerin, dillerin, kültür ve sanat gösterilerinin merkezi olacak. Festivalde kortej, dans gösterileri, konserler, el sanatları sergisi, atölyeler, geziler ve birçok farklı etkinlik yapılacak.

Esenyurt müziğe ve dansa doyacak

Misafir dansçı gruplara 22 Haziran Çarşamba günü tekne turuyla manzarasıyla hayran bırakan İstanbul Boğazı'nda gezi yaptırılacak. 23 Haziran Perşembe günü Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve katılımcı ülkelerin dansçıları, yöresel kıyafetleriyle üstü açık otobüsle caddeleri gezerek Esenyurtluları festivale davet edecek. Bando eşliğinde yapılacak olan kortejin ardından Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne gösterileri ve şarkıcı Aydilge'nin konseriyle festivalin açılışı gerçekleşecek.

Festivalde sahne alacak dansçı gruplar Cumhuriyet Yürüyüş Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Necmettin Erbakan Parkı'nın yanı sıra kentteki toplu konut sitelerinin bahçelerinde de sergileyecekleri gösterilerle Esenyurtlu vatandaşlarla buluşacak. Dört gün boyunca devam edecek olan festivalde ‘Anadolu Ateşi' de özel dans gösterisi yapacak. Sanatın ve müziğin doyasıya hissedileceği uluslararası festival, ‘Moğollar' konseri ile kapanış yapacak. Festivale katılacak olan ülkeler arasında Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Karadağ, Kuzey Osetya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kuzey Makedonya, Meksika, Rusya, Sırbistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan yer alıyor.