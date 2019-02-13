‘Uluslararası Gebelik ve Doğum Kongresi' 14 Şubat'ta başlıyor

Uluslararası Gebelik ve Doğum Kongresi'nin üçüncüsü bu yıl 14-17 Şubat arasında Bolu Koru Otel'de gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü etnograf ve ödüllü kaşif Alegra Ally 14/17 Şubat 2019 tarihlerinde Bolu Koru Otel de gerçekleştirilecek olan 3.Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi'nin konuğu olacak. Ankara fotoğrafçılar esnaf ve Sanatkarlar odası, Tubasphotography , sedademiragphotography ve BabyRoo'nun katkılarıyla ülkemize gelen Ally kongrenin 2. günü 16 Şubat Saat 20:00'de katılımcılarla ve dışarıdan konuklarla buluşacak.

Yerli ilkel kabilelerde ve teknolojinin olmadığı zor doğa koşullarında yaşayan kadınların gebelik doğum ve çocuk yetiştirme serüvenlerini anlatacak. Ally, yıllar boyu doğum komplikasyonlarına nasıl içgüdüsel yöntemler ve geleneksel öğretiler ile önlemler alındığını gözlemledi, bunları fotoğraf ve videolar ile ölümsüzleştirdi. Bir çok ödül alan kaşif, deneyimlerini Gebelik Doğum ve Lohusalık kongresinde 90 dakikalık bir fotoğraf video sunumu ile katılımcılara aktaracak.

2017 ve 2018 yıllarında birinci ve ikincisi düzenlenen ‘'doğum'' temalı kongre Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Ankara Hastanesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenmekte.

Gebelik ve doğumda etkin olan doktor, ebe, psikolog ve daha bir çok profesyonel meslek grubunun katıldığı kongrenin odağı ‘doğum' olarak ele alınacak.

2019'da 3. kez düzenlenen doğum ortamlarından doğum pozisyonları gibi bir çok başlığın tartışıldığı kongrede Amerika'da 45 yıldır lisanslı ebelik yapan ve Midwifery Today eğitmenlerinden olan Carol Gautschi katılacak ve olağan üstü durumlarda doğumlar için alınacak önlemleri ve zor doğumlardaki tekniklerini iki günlük kurs programında dahilinde katılımcılara aktaracak.

Kongre Başkanları Prof. Dr. Aydan Biri ve Prof. Dr. Tamer Mungan, doğum odağında bir çok konunun konuşulduğu kongrenin katılan herkes için faydalı olacağını umduklarını belirtirken, kongreye ilgili tüm sağlık personelini ve ülkemize ilk kez gelen, ilginç deneyimlerini aktaracak olan Alegra Ally'nin sunumuna da ilgi duyan herkesi davet etmekten mutluluk duyacaklarını söylediler.