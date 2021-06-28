Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Prof. Güler Ertan, Prof. Oktay Çolak, Burak Şenbak, Romain Nero ve Vladimir Jovanovski 'nin seçili kurulunu oluşturduğu yarışmada; serbest renkli, serbest siyah beyaz ve sevgi konulu kategoride fotoğraflar yarıştı.

Seçili kurul değerlendirmesi sonucunda 2021 Yılı Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışmasında Altın Madalya kazanan isimler şu şekilde:

"Serbest Renkli Kategori: FIAP Altın Jozef Danyı (Çekya), TFSF Altın: Abir Ghosh (Hindistan)

Sevgi kategorisi: FIAP Altın: Imon DAS(Hindistan), TFSF Altın: Samir Zahırovıc (Bosna Hersek)

Serbest Siyah-Beyaz Kategori: FIAP Altın: Sezai Özaltın( Türkiye), TFSF Altın: Amal Alameer (Suudi Arabistan)"

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışmaya 29 ülkeden bin 476 fotoğrafçı 5 bin 402 fotoğrafla katıldı.